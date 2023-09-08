G20 Liderler Zirvesi yarın başlayacak: Putin ve Şi katılmayacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9-10 Eylül'de Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenecek 2023 G20 Liderler Zirvesi yarın başlayacak. G20'de yer almayan İspanya misafir olarak davet edilirken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak. "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenecek zirvede, liderlerin kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alması bekleniyor. Bu yıl 18'incisi yapılacak toplantı için başkent Yeni Delhi'de yoğun güvenlik önlemleri alınırken, zirvenin yapılacağı bölgede birçok cadde, sokak ve iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.
Her yıl farklı ülkede yapılan ve 18'incisi bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla Hindistan'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi, yarın Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin liderleri karşılama töreniyle gerçekleşecek.