G7 liderleri aile fotoğrafı çektirdi (Zirve'den ilginç kareler)
ntv.com.tr, AP, AFP, Reuters, İHA
Fransa’nın Biarritz şehrinde bir araya gelen G7 liderleri, yapılan görüşmelerin ardından aile fotoğrafı çektirdi.
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1Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi'nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi.
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2Fransa’nın Biarritz şehrinde bir araya gelen liderler, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret hakkında birçok konuyu ele aldı.
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3GD Zirvesi'nin ardından liderlerin yaşadığı bazı kazalar da fotoğraf karelerine yansıdı.
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4Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un, ABD Başkanı Donald Trump’ı yanağından sıcak bir şekilde öpmesi görenleri şaşırttı.
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise, zirvenin ikinci gününde Almanya Şansölyesi Merkel ile görüşmesi esnasında yine renkli çoraplarıyla dünyanın dikkatini kendi üzerine çekti.
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6İşte G-7 liderlerden geriye kalan renkli kareler..
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