NTV

G7 liderleri aile fotoğrafı çektirdi (Zirve'den ilginç kareler)

ntv.com.tr, AP, AFP, Reuters, İHA

Fransa’nın Biarritz şehrinde bir araya gelen G7 liderleri, yapılan görüşmelerin ardından aile fotoğrafı çektirdi.

  • 1

    Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi'nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi.
  • 2

    Fransa’nın Biarritz şehrinde bir araya gelen liderler, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret hakkında birçok konuyu ele aldı.
  • 3

    GD Zirvesi'nin ardından liderlerin yaşadığı bazı kazalar da fotoğraf karelerine yansıdı.
  • 4

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un, ABD Başkanı Donald Trump’ı yanağından sıcak bir şekilde öpmesi görenleri şaşırttı.
  • 5

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise, zirvenin ikinci gününde Almanya Şansölyesi Merkel ile görüşmesi esnasında yine renkli çoraplarıyla dünyanın dikkatini kendi üzerine çekti.

    VİDEO: KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU'YA ÇORAP SÜRPRİZİ

  • 6

    İşte G-7 liderlerden geriye kalan renkli kareler..
  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin