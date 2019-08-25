G7 Zirvesi kapsamında 68 gözaltı
Anadolu Ajansı
Fransa'nın güneybatısındaki Biarritz kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında 68 kişi gözaltına alındı.
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1Pyrenees-Atlantique Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, G7 Zirvesi çerçevesinde 68 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
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2Açıklamada, gözaltıların nerede ve hangi şartlarda gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi.
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3Bu arada, zirvede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Özellikle terör saldırısı ihtimaline karşı zirve boyunca 13 bin 200 polis ve jandarmanın yanı sıra 450 itfaiye eri görev yapıyor.
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445. G7 Zirvesi, Fransa'nın ev sahipliğinde Biarritz'de düzenleniyor.
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5Zirve karşıtı eylemciler Biarritz çevresinde gösteriler düzenliyor. Protestocular dün Biarritz yakınlarındaki Hendaye ve Bayonne kentlerinde eylem yapmıştı.
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7Bayonne'da polis, çeşitli maddeler atan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti. Önceki gün ise Urrugne'de yolda blokaj eylemi yapıldığı sırada göstericilerle polis arasında çıkan olaylarda 17 kişi gözaltına alınmış ve 4 polis hafif yaralanmıştı.
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