G7 Zirvesi'nde “küresel aşı eşitsizliği” protestosu

ntv.com.tr - Reuters 11.06.2021 - 17:35
Bu yıl 47'ncisi düzenlenen G7 Zirvesi'nin adresi İngiltere'nini Cornwall kentindeki Carbis Koyu olarak belirlendi. Salgın nedeniyle az sayıda basın mensubunun katılımıyla yapılan G7 Zirvesi, yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriyor.
Zirvenin ev sahipliğini İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaparken ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bu yıl ilk kez; Almanya Başbakanı Angela Merkel ise görevinden ayrılmadan önce son kez G7 Zirvesi'ne katılıyor. G7 ülkeleri İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya ve Almanya'dan oluşuyor. Zirveye ayrıca bu yıl konuk olarak Avustralya, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan liderleri davet edildi.