G7 Zirvesi'nde “küresel aşı eşitsizliği” protestosu

Tarihin en büyük aşılama kampanyası kapsamında, Türkiye’nin de dahil olduğu 178 ülkede 2,26 milyar doz aşı uygulandı. Ancak, zengin ülkeler dünyada Covid-19’a karşı geliştirilen aşıları fazlasıyla stokladığı için dünyanın büyük bir çoğunluğunda aşılama çabaları çok yavaş ilerliyor. Duruma tepki göstermek isteyen aktivistler, İngiltere’nin Cornwall kentinde düzenlenen G7 zirvesi öncesinde ilginç bir protesto yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Japonya Başabakanı Yoshihide Suga’nın karikatürize edilen maskelerini takan aktivistler, küresel aşı eşitsizliğine dikkat çekti.

ntv.com.tr - Reuters 11.06.2021 - 17:35

G7 Zirvesi'nde “küresel aşı eşitsizliği” protestosu - 1

G7 ZİRVESİ BAŞLADI

Zengin ülkelerin sahip olduğu yüksek aşılama oranları sayesinde pandemi engeli ortadan kalkınca, dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisinin liderleri bugün İngiltere'de bir araya geldi.
G7 Zirvesi'nde “küresel aşı eşitsizliği” protestosu - 2

Bu yıl 47'ncisi düzenlenen G7 Zirvesi'nin adresi İngiltere'nini  Cornwall kentindeki Carbis Koyu olarak belirlendi. Salgın nedeniyle az sayıda basın mensubunun katılımıyla yapılan G7 Zirvesi, yüksek güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriyor.

G7 Zirvesi'nde “küresel aşı eşitsizliği” protestosu - 3

Zirvenin ev sahipliğini İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaparken ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bu yıl ilk kez; Almanya Başbakanı Angela Merkel ise görevinden ayrılmadan önce son kez G7 Zirvesi'ne katılıyor. G7 ülkeleri İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya ve Almanya'dan oluşuyor. Zirveye ayrıca bu yıl konuk olarak Avustralya, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan liderleri davet edildi.

G7 Zirvesi'nde “küresel aşı eşitsizliği” protestosu - 4

OXFAM'DAN DİKKAT ÇEKEN PROTESTO

G7 zirvesinde bu yıl, devam eden salgın, küresel jeopolitik riskler ve iklim değişikliği gibi başlıkların ele alınması beklenirken, kar amacı gütmeyen uluslararası  yardım kuruluşu Oxfam dikkat çeken bir protesto düzenledi.
G7 Zirvesi'nde “küresel aşı eşitsizliği” protestosu - 5
Aktivistler, G7 liderlerinin  karikatürize edilen maskelerini takarak küresel aşı eşitsizliğine dikkat çekti.
G7 Zirvesi'nde “küresel aşı eşitsizliği” protestosu - 6

CORONA VİRÜS AŞILARININ YARISINDAN FAZLASI ZENGİN ÜLKELERİN ELİNDE

Oxfam geçen yıl yayınladığı raporda, potansiyel corona virüs aşı adaylarının yarısından fazlasının zengin ülkeler tarafından satın alındığı açıkladı.
G7 Zirvesi'nde “küresel aşı eşitsizliği” protestosu - 7
Raporda, AstraZeneca, Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer/BioNtech ve Sinovac’ın aşı stoğunun yüzde 51’inin dünya nüfusunun yalnızca yüzde 13’üne sahip olan zengin ülkeler tarafından satın alındığını belirtilmişti.
G7 Zirvesi'nde “küresel aşı eşitsizliği” protestosu - 8

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