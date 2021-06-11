G7 Zirvesi'nde “küresel aşı eşitsizliği” protestosu

Zirvenin ev sahipliğini İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaparken ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bu yıl ilk kez; Almanya Başbakanı Angela Merkel ise görevinden ayrılmadan önce son kez G7 Zirvesi'ne katılıyor. G7 ülkeleri İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya ve Almanya'dan oluşuyor. Zirveye ayrıca bu yıl konuk olarak Avustralya, Güney Kore, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Hindistan liderleri davet edildi.