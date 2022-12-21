Galapagos Adaları'nda 10 yıl sonra ilk kez pembe iguana yavruları görüntülendi

Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'nda, aralarında yumurtadan yeni çıkanların da olduğu pembe iguana yavruları, 10 yıl sonra ilk kez görüntülendi.

Galapagos Adaları'nda 10 yıl sonra ilk kez pembe iguana yavruları görüntülendi - 1

Galapagos'u Koruma Derneği ve Galapagos Ulusal Park Direktörlüğü (GNPD), bölgedeki Isabela Adası'nda yer alan Wolf Yanardağı'nda nesli tükenme tehlikesinde olan pembe iguanalara ilişkin bir çalışma yürüttü.

Galapagos Adaları'nda 10 yıl sonra ilk kez pembe iguana yavruları görüntülendi - 2

10 ay süren çalışmada, bölgeye yerleştirilen onlarca fotokapanla pembe iguanaların yaşamı görüntülendi.

Galapagos Adaları'nda 10 yıl sonra ilk kez pembe iguana yavruları görüntülendi - 3

Çalışmalarda, pembe iguanaların yavrulama alanları ve yumurtadan çıkma anları, fotokapanla ilk kez görüntülendi.

Yabani kedilerin, iguana yavrularını kaptığı anlar da fotokapanlara yansıdı.

Galapagos Adaları'nda 10 yıl sonra ilk kez pembe iguana yavruları görüntülendi - 4

10 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR GÖRÜLMÜYORDU

Wolf Yanardağı'nda 200 ila 300 yetişkin pembe iguana kaldığı düşünülürken 10 yılı aşkın bir süredir yavru görüntülenmiyordu.

Galapagos'u Koruma Derneği Dr. Paul Salaman, pembe iguanalar ve onların yaşamını tehdit eden faktörlerin görüntülendiğini, böylelikle nesillerini koruyabilmek adına çalışmalar yapılabileceğini belirtti.

Galapagos Adaları'nda 10 yıl sonra ilk kez pembe iguana yavruları görüntülendi - 5

Pembe iguanalar, ilk kez 2009'da ayrı bir tür olarak tanımlanmıştı.

Deniz seviyesinden 1707 metre yükseklikte yer alan Wolf Yanardağı; Sierra Negra, Cerro Azul, Alcedo ve Darwin ile birlikte Isabela Adası'ndaki beş aktif yanardağın en büyüğü olarak biliniyor.

Galapagos Adaları'nda 10 yıl sonra ilk kez pembe iguana yavruları görüntülendi - 6

Isabela Adası, dünyada eşsiz bir tür olan pembe ve sarı iguanalar ile dev kaplumbağaları barındırıyor.

Çalışmanın sonuçları, Galapagos'u Koruma Derneği'nin internet sitesinde yayınlandı.

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