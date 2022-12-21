Galapagos Adaları'nda 10 yıl sonra ilk kez pembe iguana yavruları görüntülendi

Pembe iguanalar, ilk kez 2009'da ayrı bir tür olarak tanımlanmıştı.



Deniz seviyesinden 1707 metre yükseklikte yer alan Wolf Yanardağı; Sierra Negra, Cerro Azul, Alcedo ve Darwin ile birlikte Isabela Adası'ndaki beş aktif yanardağın en büyüğü olarak biliniyor.