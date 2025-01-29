Galibiyet kutlamasında elektrik direğine tırmanan 18 yaşındaki taraftar düşerek öldü
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Eagles taraftarı, NFC Şampiyonası maçında takımının galibiyetini kutlarken çıktığı elektrik direğinden düşerek öldü. Talihsiz gencin düşme anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Temple Üniversitesi'nde okuduğu öğrenilen Tyler Sabapathy, takımının galibiyet kutlamaları esnasında elektrik direğine tırmandı. Çok geçmeden dengesini kaybederek aşağı düşen Sabapathy, olayın ardından Jefferson Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşam destek ünitesine bağlanan üniversiteli genç, iki gün sonra yaşamını yitirdi.