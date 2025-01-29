Galibiyet kutlamasında elektrik direğine tırmanan 18 yaşındaki taraftar düşerek öldü

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 18 yaşındaki Eagles taraftarı, NFC Şampiyonası maçında takımının galibiyetini kutlarken çıktığı elektrik direğinden düşerek öldü. Talihsiz gencin düşme anı, saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Galibiyet kutlamasında elektrik direğine tırmanan 18 yaşındaki taraftar düşerek öldü - 1

Temple Üniversitesi'nde okuduğu öğrenilen Tyler Sabapathy, takımının galibiyet kutlamaları esnasında elektrik direğine tırmandı. Çok geçmeden dengesini kaybederek aşağı düşen Sabapathy, olayın ardından Jefferson Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşam destek ünitesine bağlanan üniversiteli genç, iki gün sonra yaşamını yitirdi.

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Galibiyet kutlamasında elektrik direğine tırmanan 18 yaşındaki taraftar düşerek öldü - 2

Temple Üniversitesi yetkilileri, Tyler Sabapathy'nin kaybından büyük üzüntü duyduklarını açıkladı. 

Okulun jimnastik takımında yer alan Tyler Sabapathy, spor bilimleri alanında eğitim görüyordu.

Galibiyet kutlamasında elektrik direğine tırmanan 18 yaşındaki taraftar düşerek öldü - 3

Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, kutlamalar sırasında taraftarlara direklere tırmanmamaları ve sokaklarda silahla ateş etmemeleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Galibiyet kutlamasında elektrik direğine tırmanan 18 yaşındaki taraftar düşerek öldü - 4

Ancak Sabapathy’nin de dahil olduğu bir grup, kutlamalar sırasında direklere tırmandı. Olayın ardından ABC 6, kutlamalar sırasında en az iki kişinin vurulduğunu ve bir taraftarın havaya ateş açtığını bildirdi.

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