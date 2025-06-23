Gastroenterolog açıkladı: Kanseri azaltan 3 sağlıklı içecek

Sağlıklı bir beslenme biçimi sağlıklı vücudun ve hastalıklardan korunmanın altın anahtarı. Bazı içecekler var ki vücudu korumada çok etkili olabiliyor. Hatta kanser gibi ciddi hastalıkların riskini azaltıyor.

Gastroenterolog açıkladı: Kanseri azaltan 3 sağlıklı içecek - 1

Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, kanser riskini azaltmaya katkı sağlayabilecek 3 özel içeceği açıkladı. Harvard mezunu uzman, sağlıklı bir beslenme rutininin parçası haline gelebilecek bu içeceklerin, vücudu içeriden korumada etkili olabileceğini vurguluyor.


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Gastroenterolog açıkladı: Kanseri azaltan 3 sağlıklı içecek - 2


İnternette pek çok sağlık önerisi dolaşırken, hangi önerinin bilimsel temellere dayandığını anlamak her zaman kolay olmayabilir. Ancak Dr. Sethi’ye göre, tercih edilen içecekler doğru hazırlandığında, iltihaplanmayı azaltabilir, hücre onarımını destekleyebilir ve bağışıklık sistemini güçlendirebilir.


Gastroenterolog açıkladı: Kanseri azaltan 3 sağlıklı içecek - 3

MATCHA ÇAYI

Yeşil çay uzun süredir sağlıkla ilişkilendiriliyor, ancak tüm çay yaprağının öğütülmesiyle elde edilen matcha, çok daha yoğun bir EGCG (epigallokateşin gallat) kaynağı sunuyor. Dr. Sethi’ye göre, bu antioksidan bileşen tümörlerin kan akışını azaltarak büyümelerini yavaşlatabilir. Etkisini korumak için matcha çayını çok sıcak değil, hafif ılık suda hazırlamak önem taşıyor.


Gastroenterolog açıkladı: Kanseri azaltan 3 sağlıklı içecek - 4

YEŞİL SMOOTHIE

Zencefil, ıspanak, kereviz ve salatalıkla hazırlanacak düşük şekerli bir smoothie, vücudu beslemekle kalmıyor, aynı zamanda iltihaplanmayı azaltarak kansere karşı koruyucu mekanizmaları destekleyebiliyor. Zencefildeki gingerol, genlerin kanser oluşumuyla ilişkilendirilen etkisini azaltabilirken, ıspanak, kereviz ve salatalık DNA onarımını ve bağışıklık sistemi sağlığını destekleyen bileşenler sunuyor.


Gastroenterolog açıkladı: Kanseri azaltan 3 sağlıklı içecek - 5

ZERDEÇAL

Zerdeçal, kurkumin adı verilen aktif bileşiğiyle dikkat çekiyor. Ancak kurkumin tek başına iyi emilmiyor. Karabiberdeki piperinle birlikte tüketildiğinde, emilimi %2000 oranında artıyor. Dr. Sethi, evde hazırlanacak şeker katkısız bir zerdeçal latte’ye bir tutam karabiber ve bir çay kaşığı kadar sağlıklı bir yağ (hindistan cevizi yağı) eklenmesini öneriyor. Böylece kurkuminin tümör oluşumuyla ilişkilendirilen sinyal yollarını bozma potansiyelinden faydalanmak mümkün hale geliyor.

“Hiçbir gıda tek başına kanseri önleyemez” diyen Dr. Sethi, bu içeceklerin birer mucize olmadığını ancak iyi bir beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı çerçevesinde faydalı olabileceğini vurguluyor.

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