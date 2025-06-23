Gastroenterolog açıkladı: Kanseri azaltan 3 sağlıklı içecek
Sağlıklı bir beslenme biçimi sağlıklı vücudun ve hastalıklardan korunmanın altın anahtarı. Bazı içecekler var ki vücudu korumada çok etkili olabiliyor. Hatta kanser gibi ciddi hastalıkların riskini azaltıyor.
Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, kanser riskini azaltmaya katkı sağlayabilecek 3 özel içeceği açıkladı. Harvard mezunu uzman, sağlıklı bir beslenme rutininin parçası haline gelebilecek bu içeceklerin, vücudu içeriden korumada etkili olabileceğini vurguluyor.