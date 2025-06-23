Gastroenterolog açıkladı: Kanseri azaltan 3 sağlıklı içecek

ZERDEÇAL

Zerdeçal, kurkumin adı verilen aktif bileşiğiyle dikkat çekiyor. Ancak kurkumin tek başına iyi emilmiyor. Karabiberdeki piperinle birlikte tüketildiğinde, emilimi %2000 oranında artıyor. Dr. Sethi, evde hazırlanacak şeker katkısız bir zerdeçal latte’ye bir tutam karabiber ve bir çay kaşığı kadar sağlıklı bir yağ (hindistan cevizi yağı) eklenmesini öneriyor. Böylece kurkuminin tümör oluşumuyla ilişkilendirilen sinyal yollarını bozma potansiyelinden faydalanmak mümkün hale geliyor.



“Hiçbir gıda tek başına kanseri önleyemez” diyen Dr. Sethi, bu içeceklerin birer mucize olmadığını ancak iyi bir beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı çerçevesinde faydalı olabileceğini vurguluyor.