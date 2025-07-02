Gastroenteroloji doktoru açıkladı: Bağırsakları iyileştiren 6 içecek
Şişkinlik, kabızlık ya da düzensiz bağırsak hareketlerinden mi şikâyetçisiniz? Yalnız değilsiniz. Dünya genelinde milyonlarca insan, günlük yaşam kalitesini düşüren sindirim sorunlarıyla mücadele ediyor. Ancak uzmanlara göre, bu rahatsızlıkları hafifletmenin yolu bazen mutfakta saklı olabilir.
Harvard ve Stanford üniversitelerinde eğitim almış, Kaliforniya merkezli gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, doğal yollarla bağırsak sağlığını destekleyebilecek altı içeceği paylaştı. Sethi’ye göre, bu içecekler yaygın sindirim şikayetlerini hafifletmede etkili olabilir.