Gastroenteroloji doktoru açıkladı: Bağırsakları iyileştiren 6 içecek

KABIZLIĞI YENMEK İÇİN KURU ERİK SUYU

Milyonlarca insan kabızlıktan muzdariptir. Lif bakımından fakir ve aşırı işlenmiş gıdalar ve şekerle dolu bir diyet bunu sadece hızlandırır. Hızlı bir çözüm mü istiyorsunuz? Dr. Sethi kuru erik suyunu öneriyor. "Kabızlık için en iyi içecek kuru erik suyudur" diyor. Kuru erik, lif ve doğal bir müshil olan sorbitol açısından zengindir ve dışkının yumuşamasına ve düzenli bağırsak hareketlerinin teşvik edilmesine yardımcı olur. Çalışmalar ayrıca kuru erik suyunun hafif ila orta şiddette kabızlığı gidermede etkili olduğunu göstermektedir.





