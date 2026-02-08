Gazeteci değildi ama basın kartı verildi. Epstein skandalı Almanya'ya uzandı

FBI kayıtlarına göre Maxwell, bu basın kartını bir "gazetecilik faaliyeti" için değil, kimlik doğrulamak için kullandı. 2018 yılında Boston’daki bir UPS şubesinden posta kutusu kiralamak isteyen Maxwell, görevlilere İngiliz ehliyetiyle birlikte bu Alman basın kartını ibraz etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alman Gazeteciler Birliği (dju) yetkilileri, veri koruma yasaları gereği üyelik bilgilerinin belirli bir süre sonra imha edildiğini söyledi. Sendika, o dönemdeki başvuruların titizlikle incelendiğini varsaydıklarını ancak Maxwell’e ait başvuru belgelerinin artık ellerinde olmadığını belirtti.

Uluslararası basın kartı, sahiplerine Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlarda resmi tanınırlık sağlıyor ve birçok kapalı etkinliğe giriş imkanı tanıyor. Maxwell’in bu avantajlardan istismar ağı için yararlanıp yararlanmadığı ise henüz bilinmiyor.