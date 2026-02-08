Gazeteci değildi ama basın kartı verildi. Epstein skandalı Almanya'ya uzandı
08.02.2026 16:03
Son Güncelleme: 08.02.2026 16:04
Erdem Güzel
ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili yayınlanan dosyalarda bir yeni detay daha su yüzüne çıktı. Epstein'in partneri Ghislaine Maxwell'e Almanya'da bir basın kartı verildiği anlaşıldı.
EPSTEIN'IN ORTAĞINA BASIN KARTI
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Jeffrey Epstein dosyalarında, suç ortağı Ghislaine Maxwell’e ait dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. Belgeler arasında, Maxwell adına Almanya’da düzenlenmiş uluslararası bir basın kartının kopyası bulundu.
Alman Der Spiegel'in aktardığına göre, kartın üzerinde "dju in ver.di, Germany" ibaresi yer alıyor. Bu ibare, kartın Almanya’nın en büyük sendikalarından biri olan Ver.di’ye bağlı Alman Gazeteciler Birliği (dju) aracılığıyla alındığını gösteriyor.
"Marion Ghislaine Noelle Maxwell" adına düzenlenen basın kartında Maxwell’in vesikalık bir fotoğrafı bulunuyor. Belgenin üzerinde son geçerlilik tarihi olarak 15 Eylül 2017 yazılı. Uzmanlar, kartın iki yıllık kullanım süresi göz önüne alındığında, 2015 veya 2016 yılında verilmiş olması gerektiğini belirtiyor.
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) kurallarına göre, bu kartın alınabilmesi için kişinin "tam zamanlı gazetecilik" yaptığını kanıtlaması gerekiyor. Ancak Maxwell’in kariyerinde, özellikle de Almanya’da, profesyonel bir gazetecilik faaliyeti yürüttüğüne dair hiçbir resmi kayıt bulunmuyor.
BASIN KARTINI VEREN SENDİKA: BAŞVURU BELEGELERİ İMHA EDİLDİ
FBI kayıtlarına göre Maxwell, bu basın kartını bir "gazetecilik faaliyeti" için değil, kimlik doğrulamak için kullandı. 2018 yılında Boston’daki bir UPS şubesinden posta kutusu kiralamak isteyen Maxwell, görevlilere İngiliz ehliyetiyle birlikte bu Alman basın kartını ibraz etti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Alman Gazeteciler Birliği (dju) yetkilileri, veri koruma yasaları gereği üyelik bilgilerinin belirli bir süre sonra imha edildiğini söyledi. Sendika, o dönemdeki başvuruların titizlikle incelendiğini varsaydıklarını ancak Maxwell’e ait başvuru belgelerinin artık ellerinde olmadığını belirtti.
Uluslararası basın kartı, sahiplerine Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi kurumlarda resmi tanınırlık sağlıyor ve birçok kapalı etkinliğe giriş imkanı tanıyor. Maxwell’in bu avantajlardan istismar ağı için yararlanıp yararlanmadığı ise henüz bilinmiyor.
MAXWELL KONGREDE İFADE VEREBİLİR
Ghislaine Maxwell, 1991 yılında şüpheli bir şekilde ölen Robert Maxwell’in kızı. Robert Maxwell, 90’lı yılların başında Almanya’da Berliner Verlag gibi önemli yayın evlerinin ortakları arasında yer alıyordu. Bu durum, Maxwell’in medya dünyasındaki eski bağlantılarını kullanmış olabileceği ihtimalini öne çıkarıyor.
İnsan kaçakçılığı ve cinsel istismar suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Maxwell, şu an cezaevinde bulunuyor. Bu yeni belgenin ortaya çıkmasının ardından Maxwell’in, Epstein davasıyla ilgili detaylar hakkında ABD Kongresi önünde ifade vermesi bekleniyor.