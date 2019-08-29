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Gazeteciler 45 yıldır kapalı olan Maraş’a girdi

DHA

1974'ten beri kapalı olan ve 'hayalet şehir' olarak bilinen Maraş bölgesi gazetecilerin ziyaretine açıldı. Kapalı Maraş'a giren gazeteciler arasında NTV ekibinden Selim Sayarı da yer aldı.

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    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından, 45 yıldır kapalı olan ve ‘Hayalet Şehir’ olarak bilinen Maraş’a gazetecilerin girişi sağlandı.

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    Bakanlığın organize ettiği gezide, Maraş, gazetecilere mihmandarlar eşliğinde gezdirildi. NTV ekibinden de Selim Sayarı gezide yer aldı.
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    KKTC hükümeti; Kapalı Maraş’ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk yönetiminde yerleşime açılacak.
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    İşte 45 yıl sonra Kapalı Maraş'tan görüntüler...

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