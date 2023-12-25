Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA "ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES" İDDİASI

Times of Israel gazetesinin haberine göre ise Mısır, Hamas ile İsrail arasında "üç aşamalı ateşkes" teklifinde bulundu.

Buna göre ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkesin öngörüldüğü, bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı ifade edildi.