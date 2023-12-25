Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü

İsrail ordusu Filistinli sivillerin bulunduğu mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Magazi Mülteci Kampı'nda 70 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha "Savaş Hamas yok edilinceye kadar devam edecek" dedi. İsrail ordusu ise bombardımanda ölen 5 İsrailli rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 1

İsrail Gazze'yi 80 gündür vuruyor. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırıların son hedefi Gazze'deki El-Magazi Mülteci Kampı oldu.

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Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 2

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, saldırıda şu ana kadar 70 kişinin öldüğünü, bölgede çok sayıda ailenin bulunması nedeniyle ölü sayısının artma ihtimalinin olduğunu açıkladı.

Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 3

Hamas, mülteci kampına düzenlenen hava saldırısını İsrail'in işlediği yeni bir savaş suçu olarak niteledi. 

Vurulan yerler arasında Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı da vardı.

Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 4

İsrail, kampta kalanlara tahliye çağrısında bulunarak sivillerden, Deyr El Belah kentine gitmelerini istedi. Nuseyrat Mülteci Kampı da İsrail tarafından vuruldu.

Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 5

"SAVAŞ HAMAS YOK EDİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu savaşın kendilerine ağır bir bedeli olduğunu söyledi ancak başka seçeneklerinin olmadığını öne sürdü.

Netanyahu, bir kez daha savaşın Hamas tamamen ortadan kaldırılana ve rehineler serbest bırakılana kadar devam edeceğini kaydetti.

Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 6

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tünellerde 5 İsrailli rehinenin cansız bedenine ulaştıklarını açıkladı.

Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde, 5 esirden sorumlu grupla bağlantının kesildiğini açıklamıştı. 

Esirler arasında "Bizi kurtarın" çağrısı yapan 3 yaşlı rehinenin de bulunduğu ifade edilmişti.

Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 7

İSRAİL KARA OPERASYONLARINI GENİŞLETECEK

İsrail Ordu Sözcüsü, Han Yunus'u kontrol altına almak için kara operasyonlarının genişletileceğini duyurdu.

Sözcü, "Can kaybı vermeden Hamas'ı yok etmek mümkün değil" dedi.

Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 8

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA "ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES" İDDİASI

Times of Israel gazetesinin haberine göre ise Mısır, Hamas ile İsrail arasında "üç aşamalı ateşkes" teklifinde bulundu.

Buna göre ilk aşamada 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek şekilde 2 haftalık ateşkesin öngörüldüğü, bu aşamada kadınlar, çocuklar, yaşlı erkekler ve hastalar olmak üzere 40 İsrailli esirin serbest bırakılmasının planlandığı ifade edildi.

Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 9

Buna karşılık İsrail’in aynı kategoriden alıkoyduğu 120 Filistinliyi serbest bırakması, söz konusu süre boyunca "ateşkes sağlanması" ve "İsrail tanklarının Gazze’den çekilerek insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının" hedeflendiği ifade edildi.

Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 10

İkinci aşamada, Filistinli gruplar arasında görüşmeler sağlanarak, "Batı Şeria ve Gazze’de teknokratik bir hükümetin kurulmasının" ele alınacağı öne sürüldü.

Üçüncü ve son aşamanın ise "kapsamlı bir ateşkesin" sağlanmasının ardından, Gazze’deki İsrailli esirlerin tamamının salıverilmesi, buna karşılık sayısı daha sonra belirlenecek şekilde Filistinli esirlerin de serbest bırakılmasını içerdiği belirtildi.

Haberde, "Bu aşamada İsrail, güçlerini Gazze Şeridi'nden çekecek ve bölgenin kuzeyinde yerlerinden edilmiş Gazzelilerin evlerine dönmelerine izin verecek. ifadelerine yer verildi.

Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 11
Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 12
Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 13

KASSAM TUGAYLARI: SON 4 GÜNDE 48 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'de can kayıpları artarken İsrail ordusundan da çok sayıda askerin öldüğü haberleri geliyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları son 96 saatte Gazze Şeridi'nde 48 İsrail askerinin öldürüldüğünü, 35 askeri aracın kısmen ya da tamamen tahrip edildiğini duyurdu.

Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 14
Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda 70 Filistinli daha öldü - 15
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