Gazze ateşkesinde 2. gün | Rehine takası ertelendi

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ikinci gününde devam ediyor. Anlaşma kapsamında dün yapılan ilk rehine takasının ardından bugün 56 esirin özgürlüğüne kavuşması bekleniyor. Kısa bir süre önce Hamas'ın elinde tuttuğu 13 İsrailliyi serbest bıraktığı haberi geldi. Ancak haber kısa bir süre sonra yalanlandı. Reuters ise esir takasının ertelendiğini duyurdu. Hamas ve İsrail kanadından açıklama var.

Gazze ateşkesinde 2. gün | Rehine takası ertelendi - 1

İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 50. gününde dün sabah devreye giren 4 günlük ateşkesin ardından rehine takası başladı.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze ateşkesinde 2. gün | Rehine takası ertelendi - 2

ESİR TAKASI ERTELENDİ

Ateşkes ikinci gününde devam ederken rehine takasının da ikinci kez yapılması bekleniyor.

Kısa bir süre önce, Hamas'ın elinde tuttuğu 13 İsraillliyi Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği haberi geçti. Ancak haber bir süre sonra yalanlandı. 

Uluslararası haber ajansı Reuters ise rehine takasının ertelendiği haberini geçti. 

Hamas, İsrail yardım kamyonlarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin verene kadar rehinelerin serbest bırakılmasının ikinci aşamasını ertelemeye karar verdiklerini açıkladı.

İsrail'den yapılan açıklamada da 2. rehine grubunun Kızılhaç'a teslim edilmediğini doğrulandı.

Anlaşma kapsamında Hamas'ın 13; İsrail'in ise 42 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor. 

Gazze ateşkesinde 2. gün | Rehine takası ertelendi - 3

İsrail ile Hamas arasında esirlerin serbest bırakılmasına yönelik yapılan anlaşma dün eyleme geçti. 

Hamas tarafından 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde esir tutulan 13 İsrail vatandaşının bulunduğu ilk esir grubu dün serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edilmişti.

Komite tarafından Refah Sınır Kapısı’na götürülen İsrailliler, Mısır’a götürülerek sağlık kontrolünden geçirilerek İsrail’e getirilmişti.

Gazze ateşkesinde 2. gün | Rehine takası ertelendi - 4

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Hamas ve İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında Gazze’den serbest bırakılan esirleri Kızılhaç örgütüne teslim etti.

Kassam Tugayları dün takas edilen esirlerin teslim ediliş görüntülerini yayınladı.

Gazze ateşkesinde 2. gün | Rehine takası ertelendi - 5

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 13 esirin IDF ve iç istihbarat servisi Şin Bet eşliğinde İsrail topraklarına getirildiği duyurulmuştu. İsrail halkından sabır ve hassasiyet göstermeleri istenen açıklamada, "Tüm rehinelerin iadesi için savunma teşkilatının organlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanılmıştı.

Gazze ateşkesinde 2. gün | Rehine takası ertelendi - 6

39 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari dün yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Gazze ateşkesinde 2. gün | Rehine takası ertelendi - 7

Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında coşkuyla karşılanmıştı.

Gazze ateşkesinde 2. gün | Rehine takası ertelendi - 8

İSRAİL SERBEST BIRAKILMASI PLANLANAN İKİNCİ GRUP ESİRLERİN İSİM LİSTESİNİ ALDI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Gazze Şeridi'nden bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup esirlerin adlarının yer aldığı listenin İsrail makamlarına ulaştığı bildirildi.

Gazze ateşkesinde 2. gün | Rehine takası ertelendi - 9

Kadın ve çocuklardan oluşan 13 İsrailli esirin bugün serbest bırakılmasının planlandığı belirtilen haberde, ikinci grupta daha fazla sayıda çocuğun yer almasının beklendiği ifade edildi.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Gazze ateşkesinde 2. gün | Rehine takası ertelendi - 10

"İNSANİ ARANIN ARDINDAN SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ"

Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İtalyan mevkidaşı Guido Crosetto ile Tel Aviv'deki Bakanlık binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gazze'de varılan uzlaşmaya ilişkin konuştu.

Gallant, "Kısa bir insani ara olacak sonrasında tüm askeri gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması hedefini gerçekleştirinceye kadar durmayacağız. Hamas'ın elinde 240 esir var ve bu, kabul edebileceğimiz ve hoş görebileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Gazze ateşkesinde 2. gün | Rehine takası ertelendi - 11

"7 EKİM ÖNCESİNE DÖNEMEYİZ"

Lübnan sınırında açılan cepheye ilişkin Gallant, şunları kaydetti:

"Savaşmakta bir çıkarımız yok ancak düşmanlarımızı caydırmamız gerekiyor. 7 Ekim öncesine dönemeyiz. Hamas tarafından vahşi bir saldırıya uğradık sonra da Hizbullah'ın saldırısı geldi. Vatandaşlarımıza yönelik tehditlere tolerans göstermeyeceğiz."

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