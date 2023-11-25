Gazze ateşkesinde 2. gün | Rehine takası ertelendi
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ikinci gününde devam ediyor. Anlaşma kapsamında dün yapılan ilk rehine takasının ardından bugün 56 esirin özgürlüğüne kavuşması bekleniyor. Kısa bir süre önce Hamas'ın elinde tuttuğu 13 İsrailliyi serbest bıraktığı haberi geldi. Ancak haber kısa bir süre sonra yalanlandı. Reuters ise esir takasının ertelendiğini duyurdu. Hamas ve İsrail kanadından açıklama var.
İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 50. gününde dün sabah devreye giren 4 günlük ateşkesin ardından rehine takası başladı.