Gazze ateşkesinde 3. gün | 3. rehine takası başladı

İsrail ordusu da 14 İsrailli ve 3 yabancı ülke vatandaşının Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildiğini açıkladı.

Mısır televizyonu ise Kızıhaç'ın 13 israilli rehine ile 5 diğer ülke vatandaşını almaya başladığını duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada ise Kızılhaç'a 13 israilli rehine, 3 Tayland vatandaşı ve 1 Rus teslim edildiği ifade edildi.