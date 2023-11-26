Gazze ateşkesinde 3. gün | 3. rehine takası başladı
İsrail ile Hamas arasında 4 günlük ateşkes anlaşmasının ardından başlayan rehine takası sürüyor. Rehine takasının 3. ayağında Hamas, Kızılhaç'a 13 israilli rehine, 3 Tayland vatandaşı ve 1 Rus teslim edildiğini duyurdu.
İsrail ile Hamas arasında 3. günde Mısır televizyonu rehine takasının başladığını duyurdu.
Mısır, rehine takası mutabakatının üçüncü gününde serbest bırakılması planlanan 13 İsrailli ve 39 Filistinli esirin listesini teslim aldıklarını duyurdu.
Açıklamada Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan'dan geldi.