Gazze ateşkesinde 3. gün | 3. rehine takası başladı

İsrail ile Hamas arasında 4 günlük ateşkes anlaşmasının ardından başlayan rehine takası sürüyor. Rehine takasının 3. ayağında Hamas, Kızılhaç'a 13 israilli rehine, 3 Tayland vatandaşı ve 1 Rus teslim edildiğini duyurdu.

Gazze ateşkesinde 3. gün | 3. rehine takası başladı - 1

İsrail ile Hamas arasında 3. günde Mısır televizyonu rehine takasının başladığını duyurdu. 

Mısır, rehine takası mutabakatının üçüncü gününde serbest bırakılması planlanan 13 İsrailli ve 39 Filistinli esirin listesini teslim aldıklarını duyurdu.

Açıklamada Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan'dan geldi.

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Gazze ateşkesinde 3. gün | 3. rehine takası başladı - 2

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına verilen insani aranın üçüncü gününün "sorunsuz bir şekilde" geçtiğini belirten Raşvan, “Taraflar (Hamas-İsrail) arasında bugün yapılması planlanan takas kapsamında serbest bırakılacak 13 İsrailli ve İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinliyi kapsayan isim listesini teslim aldık.” ifadelerini kullandı.

Gazze ateşkesinde 3. gün | 3. rehine takası başladı - 3

Mısır'ın insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına yönelik çabalarını sürdürdüğünü kaydeden Raşvan, "2'si yakıt ve 2'si doğalgaz tankeri olmak üzere bugün toplamda 120 tırın Gazze’ye giriş yaptığını, Birleşmiş Milletler (BM) ve Filistin Kızılayı ile koordinasyon için Gazze’nin kuzeyine gideceği” bilgisini paylaştı.

Gazze ateşkesinde 3. gün | 3. rehine takası başladı - 4

İsrail ordusu da 14 İsrailli ve 3 yabancı ülke vatandaşının Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildiğini açıkladı. 

Mısır televizyonu ise Kızıhaç'ın 13 israilli rehine ile 5 diğer ülke vatandaşını almaya başladığını duyurdu. 

Hamas'tan yapılan açıklamada ise Kızılhaç'a 13 israilli rehine, 3 Tayland vatandaşı ve 1 Rus teslim edildiği ifade edildi.

Gazze ateşkesinde 3. gün | 3. rehine takası başladı - 5

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Şu ana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 26 İsrailli rehine ve İsrail hapishanelerinde tutuklu 78 Filistinli serbest bırakıldı.

Gazze ateşkesinde 3. gün | 3. rehine takası başladı - 6
Gazze ateşkesinde 3. gün | 3. rehine takası başladı - 7
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