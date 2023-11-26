Gazze ateşkesinde 3. gün | 3. rehine takası tamamlandı

ABD Başkanı Joe Biden, bugün yaptığı açıklamada, Netanyahu ile konuşacağını, hedefinin ateşkesin yarından sonra da devam etmesini sağlamak olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı açıklamasında, 4 yaşındaki bir Amerikalının Hamas tarafından serbest bırakıldığını belirterek, "Daha fazla amerikalının serbest bırakılmasını bekliyoruz" ifadelerini kulanmıştı.