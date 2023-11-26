Gazze ateşkesinde 3. gün | İkinci rehine takası başladı

İsrail ile Hamas arasında ateşkes üçüncü gününde de devam ederken rehine takasının da ikinci kez yapılması bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde Hamas'ın elinde tuttuğu 13 İsraillliyi Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği haberi geçmiş, ancak haber bir süre sonra yalanlanmıştı.