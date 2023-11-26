Gazze ateşkesinde 3. gün | İkinci rehine takası başladı
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste üçüncü güne girildi. Anlaşma kapsamında cuma günü yapılan ilk rehine takasının ardından bu gece de ikinci esir takası başladı. Kızılhaç, Hamas'ın Gazze'de 13 İsrailli ve 4 yabancı rehineyi teslim ettiğini duyurdu.
İsrail ile Hamas arasında ateşkes üçüncü gününde de devam ederken rehine takasının da ikinci kez yapılması bekleniyor.
Dün akşam saatlerinde Hamas'ın elinde tuttuğu 13 İsraillliyi Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği haberi geçmiş, ancak haber bir süre sonra yalanlanmıştı.