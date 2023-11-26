Gazze ateşkesinde 3. gün | İkinci rehine takası başladı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste üçüncü güne girildi. Anlaşma kapsamında cuma günü yapılan ilk rehine takasının ardından bu gece de ikinci esir takası başladı. Kızılhaç, Hamas'ın Gazze'de 13 İsrailli ve 4 yabancı rehineyi teslim ettiğini duyurdu.

Gazze ateşkesinde 3. gün | İkinci rehine takası başladı - 1

İsrail ile Hamas arasında ateşkes üçüncü gününde de devam ederken rehine takasının da ikinci kez yapılması bekleniyor.

Dün akşam saatlerinde Hamas'ın elinde tuttuğu 13 İsraillliyi Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği haberi geçmiş, ancak haber bir süre sonra yalanlanmıştı.

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Gazze ateşkesinde 3. gün | İkinci rehine takası başladı - 2

Hamas, İsrail'in yardım kamyonlarının Gazze'nin kuzeyine girmesine izin verene kadar rehinelerin serbest bırakılmasının ikinci aşamasını ertelemeye karar verdiklerini duyurmuştu.

Gazze ateşkesinde 3. gün | İkinci rehine takası başladı - 3

13 İSRAİLLİ, 4 YABANCI REHİNE SERBEST

Kızılhaç, Hamas'ın Gazze'de 13 İsrailli ve 4 yabancı rehineyi teslim ettiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Hamas'ın bıraktığı rehineler Kızılhaç eşliğinde Refah Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı." denildi.

Gazze ateşkesinde 3. gün | İkinci rehine takası başladı - 4

Cuma günü sabah erken saatlerde devreye giren 4 günlük ateşkesin ardından rehine takası başlamıştı.

Hamas tarafından 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde esir tutulan 13 İsrail vatandaşının bulunduğu ilk esir grubu önceki gün serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edilmişti.

Gazze ateşkesinde 3. gün | İkinci rehine takası başladı - 5

Komite tarafından Refah Sınır Kapısı’na götürülen İsrailliler, Mısır’a götürülerek sağlık kontrolünden geçirilerek İsrail’e getirilmişti.

Gazze ateşkesinde 3. gün | İkinci rehine takası başladı - 6

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari de İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Gazze ateşkesinde 3. gün | İkinci rehine takası başladı - 7
Gazze ateşkesinde 3. gün | İkinci rehine takası başladı - 8
Gazze ateşkesinde 3. gün | İkinci rehine takası başladı - 9
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