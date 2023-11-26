Gazze ateşkesinde 3. gün | İkinci rehine takası tamamlandı
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste üçüncü güne girildi. Anlaşma kapsamında cuma günü yapılan ilk rehine takasının ardından bu gece de ikinci esir takası başladı. Kızılhaç, Hamas'ın Gazze'de 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi teslim ettiğini duyururken, İsrail de Filistinli 39 tutukluyu serbest bıraktı. Öte yandan Hamas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri üzerine Taylandlıları serbest bıraktıklarını açıkladı.
İsrail ile Hamas arasında ateşkes üçüncü gününde de devam ederken rehine takasının da ikinci kez yapılması bekleniyor.
Dün akşam saatlerinde Hamas'ın elinde tuttuğu 13 İsraillliyi Kızılhaç yetkililerine teslim ettiği haberi geçmiş, ancak haber bir süre sonra yalanlanmıştı.