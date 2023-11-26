Gazze ateşkesinde 4. gün | 3. rehine takası tamamlandı
İsrail ile Hamas arasında 4 günlük ateşkes anlaşmasının ardından başlayan rehine takası sürüyor. Rehine takasının 3. ayağı da tamamlandı. Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu rehineyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. İsrail de buna karşılık 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Her 10 rehineye karşılık ateşkesin bir gün uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını" belirterek, "Biden'a ateşkesin sonunda İsrail'in tüm gücüyle Gazze operasyonuna devam edeceğini söyledim." ifadelerini kullandı.
İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da başlayan rehine takası anlaşmasının üçüncü ayağı da tamamlandı.
Rehine takasının 3. ayağında Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu rehineyi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.