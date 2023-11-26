Gazze ateşkesinde 4. gün | 3. rehine takası tamamlandı

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada Netanyahu ile konuşacağını, hedefinin ateşkesin bugünden sonra da devam etmesini sağlamak olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı açıklamasında, 4 yaşındaki bir Amerikalının Hamas tarafından serbest bırakıldığını belirterek, "Daha fazla Amerikalının serbest bırakılmasını bekliyoruz" ifadelerini kulanmıştı.