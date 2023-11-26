Gazze ateşkesinde 4. gün | 3. rehine takası tamamlandı

İsrail ile Hamas arasında 4 günlük ateşkes anlaşmasının ardından başlayan rehine takası sürüyor. Rehine takasının 3. ayağı da tamamlandı. Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu rehineyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti. İsrail de buna karşılık 39 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Her 10 rehineye karşılık ateşkesin bir gün uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını" belirterek, "Biden'a ateşkesin sonunda İsrail'in tüm gücüyle Gazze operasyonuna devam edeceğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Gazze ateşkesinde 4. gün | 3. rehine takası tamamlandı - 1

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım'da başlayan rehine takası anlaşmasının üçüncü ayağı da tamamlandı.

Rehine takasının 3. ayağında Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu rehineyi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim etti.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze ateşkesinde 4. gün | 3. rehine takası tamamlandı - 2

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Kızılhaç'tan alınan bilgiye göre, 14 İsrailli rehine ve 3 yabancı rehinenin Kızılhaç'a nakledildiği belirtildi." ifadesine yer verildi.

Gazze ateşkesinde 4. gün | 3. rehine takası tamamlandı - 3

İsrail de buna karşılık aralarında çocuklar ve kadınların da bulunduğu 39 Filistinli mahkumun serbest bırakıldığını duyurdu.

Gazze ateşkesinde 4. gün | 3. rehine takası tamamlandı - 4

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada da 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve İsrail vatandaşlığı bulunan 1 Rus rehinenin Kızılhaç'a teslim edildiği kaydedildi.

Gazze ateşkesinde 4. gün | 3. rehine takası tamamlandı - 5

SERBEST BIRAKILAN 13 İSRAİLLİ İSRAİL'E ULAŞTI

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yeni açıklamada ise serbest bırakılan 14 İsrailli rehineden 13'nün İsrail topraklarına ulaştığı belirtildi.

Serbest bırakılan 1 İsrailli ve 3 yabancı rehinenin ise Kızılhaç Komitesi yetkilileri eşliğinde Refah Sınır Kapısı'na doğru yolda olduğu ifade edildi.

Gazze ateşkesinde 4. gün | 3. rehine takası tamamlandı - 6

BIDEN, NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ateşkesin uzatılmasını görüştü. 

Netanyahu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Her 10 rehineye karşılık ateşkesin bir gün uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını" belirterek, "Biden'a ateşkesin sonunda İsrail'in tüm gücüyle Gazze operasyonuna devam edeceğini söyledim." ifadelerini kullandı.

Gazze ateşkesinde 4. gün | 3. rehine takası tamamlandı - 7

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada Netanyahu ile konuşacağını, hedefinin ateşkesin bugünden sonra da devam etmesini sağlamak olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı açıklamasında, 4 yaşındaki bir Amerikalının Hamas tarafından serbest bırakıldığını belirterek, "Daha fazla Amerikalının serbest bırakılmasını bekliyoruz" ifadelerini kulanmıştı.

Gazze ateşkesinde 4. gün | 3. rehine takası tamamlandı - 8

Hamas'tan da insani ateşkesi uzatmaya yönelik açıklama geldi.

Açıklamada, İsrail ile sağlanan rehine takası ve çatışmalara "insani ara" verilmesini içeren mutabakatın, daha fazla rehinenin serbest bırakılması doğrultusunda uzatılması için çalışıldığı vurgulandı.

Gazze ateşkesinde 4. gün | 3. rehine takası tamamlandı - 9

İsrail ile Hamas arasında varılan rehine takası mutabakatı kapsamında dün ve önceki gün toplamda 26 İsrailli ve 78 Filistinli rehine karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

Bugün tamamlanan rehine takası sonucunda toplamda 39 İsrailli ve117 Filistinli rehine karşılık olarak serbest bırakılmış oldu.

Gazze ateşkesinde 4. gün | 3. rehine takası tamamlandı - 10

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

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