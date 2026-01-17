Gazze Barış Kurulu'nda kim kimdir? Yönetimdeki isimler ve görevleri

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi, emlak devi ve Trump'ın golf partneri Steve Witkoff da yönetim kurulunda yer alacak.

Bu ayın başlarında Witkoff, Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme planının ikinci aşamasının başladığını duyurarak, bu aşamada Gazze'nin yeniden inşasının ve tamamen askerden arındırılmasının sağlanacağını belirtti.

Witkoff, Rusya ve Ukrayna arasında barış anlaşması müzakereleri için ABD öncülüğünde yürütülen çalışmalarda da merkezi bir figür oldu. Bu kapsamda Aralık ayında Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile beş saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.