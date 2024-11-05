Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki halk ABD seçimleri için ne diyor?
ABD, Ortadoğu'daki İsrail bombardımanlarının gölgesinde sandığa gidiyor. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'da, İsrail bombardımanları altında hayatta kalmaya çalışan halk, ABD başkanlık seçimlerini "kötü ile daha kötü arasında bir seçim" olarak tanımlıyor. (Editör: Derya Doğan)
Donald Trump ve Kamala Harris'in yarışacağı ABD seçimleri, Ortadoğu'daki Amerikan politikası için son derece kritik.
ABD'de pek çok Arap ve Müslüman Amerikalı ile Filistin yanlısı diğer ilericiler, Gazze'de akan kanı durduramadıkları için Başkan Joe Biden ve Demokrat aday ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris yönetimini sorumlu tutuyor.
Peki Amerikan halkının başkan olarak seçeceği kişinin politikalarından en çok etkilenen yerlerde durum ne olacak?
El Cezire Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'daki halka sordu...