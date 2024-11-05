Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki halk ABD seçimleri için ne diyor?

TAHANİ ARAFAT, GAZZE ŞEHRİ

“İyimserliğe yer yok, zira şu anki tartışmalar sadece Lübnan çatışmasını sona erdirmek üzerine, sanki biz yokmuşuz gibi. Ancak Trump'ın savaşı sona erdirebileceğini ya da hızlı bir çözüm bulabileceğini umuyorum.

Çatışma Biden döneminde başladı ve sekiz aydır hiçbir müdahale olmadan devam ediyor. ABD bunu durdurmak için gerçekten bastırmış olsaydı, daha önce sona ererdi. Bunun yerine savaşa, göz göre göre imhaya katlanıyoruz ve İsrail tereddütsüz askeri destek alıyor.

Demokratlar barıştan bahsediyor ama içi boş. Biden'ın dönemi bizim için en kötüsü oldu; belki Trump daha kararlı olurdu.

Hiçbir Amerikan başkanı bizim yanımızda durmayacak.