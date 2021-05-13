Gazze bombardıman altında: Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 109'a yükseldi

Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 109'a, yaralı sayısı 621'e yükseldi

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Anadolu Ajansı 13.05.2021 - 19:37

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 109'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Filistinlinin daha şehit olduğu belirtildi.

İsrail'in saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 28'i çocuk, 15' kadın olmak üzere şehit sayısının 109'a, yaralı sayısının da 621'e yükseldiği kaydedildi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR Hava saldırıları nedeniyle Gazzeliler, bayramın birinci gününde adeta evlerine hapsoldu, sokaklar sessizliğe büründü.



Bölgede İsrail saldırıları nedeniyle büyük camilerde bayram namazı kılınamadı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.



Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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