Gazze çöküşün eşiğinde: İnsani yardımın önü tamamen kesiliyor
Ay sonunda yürürlüğe girmesi beklenen ve Gazze'deki ana yardım kuruluşu UNRWA'nın tüm faaliyetlerini durduracak iki Knesset tasarısı, bölgenin kaderini değiştirebilir. Yetkililere göre örgütle tüm işbirliğinin sonlandırılması, Gazze'deki toplumsal düzenin çöküşü anlamına gelebilir. İsrailli yetkililer anlaşmaya yanaşmazsa, bu yasalar kapsamında BM binaları "çatışmadan arındırılmış bölge" olmaktan çıkacak. Bu da binaların hedef haline gelmesi ve yardım operasyonlarının devam edememesi anlamına geliyor.
"TOPLUMSAL DÜZENİN ÇÖKÜŞÜ"
İsrail'in bu ay BM Filistinli Mülteciler Yardım Kuruluşu (UNRWA) ile tüm işbirliğini sonlandırma tehdidinde bulunması, Gazze'deki toplumsal düzenin çöküşü anlamına gelebilir.
Örgütün kıdemli acil durum görevlisi Louise Wateridge, savaşla sarsılan bölgenin giderek parçalandığını belirtti.