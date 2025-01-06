Gazze çöküşün eşiğinde: İnsani yardımın önü tamamen kesiliyor

Ay sonunda yürürlüğe girmesi beklenen ve Gazze'deki ana yardım kuruluşu UNRWA'nın tüm faaliyetlerini durduracak iki Knesset tasarısı, bölgenin kaderini değiştirebilir. Yetkililere göre örgütle tüm işbirliğinin sonlandırılması, Gazze'deki toplumsal düzenin çöküşü anlamına gelebilir. İsrailli yetkililer anlaşmaya yanaşmazsa, bu yasalar kapsamında BM binaları "çatışmadan arındırılmış bölge" olmaktan çıkacak. Bu da binaların hedef haline gelmesi ve yardım operasyonlarının devam edememesi anlamına geliyor.

Gazze çöküşün eşiğinde: İnsani yardımın önü tamamen kesiliyor - 1

"TOPLUMSAL DÜZENİN ÇÖKÜŞÜ"

İsrail'in bu ay BM Filistinli Mülteciler Yardım Kuruluşu (UNRWA) ile tüm işbirliğini sonlandırma tehdidinde bulunması, Gazze'deki toplumsal düzenin çöküşü anlamına gelebilir.

Örgütün kıdemli acil durum görevlisi Louise Wateridge, savaşla sarsılan bölgenin giderek parçalandığını belirtti.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze çöküşün eşiğinde: İnsani yardımın önü tamamen kesiliyor - 2

"ÇATIŞMADAN ARINDIRILMIŞ BÖLGE"

Ay sonunda yürürlüğe girmesi beklenen ve ajansla işbirliğini engelleyen iki Knesset tasarısı, UNRWA'nın savaş bölgesinde faaliyet göstermesini veya yardım dağıtmasını imkansız hale getirecek.

İsrailli yetkililer anlaşmaya yanaşmazsa, bu yasalar kapsamında BM binaları "çatışmadan arındırılmış bölge" olmaktan çıkacak.

Bu da yardım sağlamaya çalışan binaların hedef haline gelmesi ve operasyonların devam edememesi anlamına geliyor.

Gazze çöküşün eşiğinde: İnsani yardımın önü tamamen kesiliyor - 3

KADERİNE TERK EDİLEN HALK

Yetkililere göre Gazze halkının genel fikir birliği, uluslararası toplumun kendilerini terk ettiği yönünde.

İsrail'in iş birliğini sona erdireceği son tarihten sonra ne olabileceği ise belirsizliğini koruyor.

Gazze çöküşün eşiğinde: İnsani yardımın önü tamamen kesiliyor - 4

"İÇERİ GİREBİLECEK BAŞKA KURUM YOK"

Wateridge, "UNRWA'nın faaliyetleri durdurulduğunda, içeri girebilecek başka bir kurum yok. UNRWA Gazze Şeridi'nde günde yaklaşık 17 bin sağlık konsültasyonu yapıyor. Başka bir kurumun bunu değiştirmesi imkansız." diye konuştu.

Gazze çöküşün eşiğinde: İnsani yardımın önü tamamen kesiliyor - 5

"TÜM YARDIMLAR YAĞMALANDI"

Gazze'nin bazı bölgelerinde sivil düzenin zaten bozulduğu konusunda uyaran Wateridge, "Kerem Şalom'da ve o sınır çevresinde tamamen kanunsuz bölgeler var. Bunu tanımlamanın başka bir yolu yok. Sürücülerimiz öldürüldü, bu kesinlikle dehşet verici ve sonra tüm yardımlar yağmalandı." ifadelerini kullandı.

Gazze çöküşün eşiğinde: İnsani yardımın önü tamamen kesiliyor - 6

GAZZE'DEKİ OKULLARDA İNSANLIK DIŞI KOŞULLAR

Gazze Şeridi'ndeki her bir okulun içinde yaklaşık 20 bin kişi barınmaya çalışıyor. Yani bir sınıfta beş veya altı aile var.

Okulların dışında ve okulun çevresinde ise yaklaşık 60 bin kişi var çünkü okulun sağladığı yardım malzemelerine ulaşmaya çalışıyorlar.

Savaş boyunca tesislere yapılan tüm saldırılara rağmen, insanlar bu tesislere doğru yönelme eğilimindeler.

Gazze çöküşün eşiğinde: İnsani yardımın önü tamamen kesiliyor - 7

BÖLGEYE YARDIM ULAŞMIYOR

UNRWA, Gazze'nin kuzeyinde halihazırda faaliyet gösteremiyor. Örgüt son güncellemesinde, 6 Ekim ile 30 Aralık 2024 arasında BM'nin kuzeydeki kuşatma altındaki bölgelere 164 kez ulaşmaya çalıştığını; bunlardan 148'inin İsrail yetkilileri tarafından reddedildiğini ve 16'sının engellendiğini söyledi.

Gazze çöküşün eşiğinde: İnsani yardımın önü tamamen kesiliyor - 8
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