Gazze çöküşün eşiğinde: İnsani yardımın önü tamamen kesiliyor

GAZZE'DEKİ OKULLARDA İNSANLIK DIŞI KOŞULLAR

Gazze Şeridi'ndeki her bir okulun içinde yaklaşık 20 bin kişi barınmaya çalışıyor. Yani bir sınıfta beş veya altı aile var.

Okulların dışında ve okulun çevresinde ise yaklaşık 60 bin kişi var çünkü okulun sağladığı yardım malzemelerine ulaşmaya çalışıyorlar.

Savaş boyunca tesislere yapılan tüm saldırılara rağmen, insanlar bu tesislere doğru yönelme eğilimindeler.