Gazze için kritik saatler: Bakanlar Kurulu oylama için toplandı

İsrail ve Hamas heyetleri, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes anlaşmasını resmi olarak imzaladı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabineyi oylama için topladı. İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasının kabul edilmesini tavsiye etti. Anlaşmayı oylamak için toplanan Bakanlar Kurulu devam ediyor. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engeller, arabulucuların çabalarıyla bu sabah ortadan kalktı." ifadelerine yer verildi.

Gazze için kritik saatler: Bakanlar Kurulu oylama için toplandı - 1

ANLAŞMA DOHA'DA İMZALANDI

İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasını imzaladı.

Katar'ın başkenti Doha'daki toplantı saatlerce sürerken, arabulucu ülkeler ABD, Katar ve Mısır da anlaşmaya imza attı.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze için kritik saatler: Bakanlar Kurulu oylama için toplandı - 2

KABİNE TOPLANDI

Netanyahu, kabinesini oylama için bugün topladı. 

Kabinenin toplantı için bir araya geldiği anlarda İsrail Başbakanlığı da bir açıklama yaptı.

Açıklamada, rehinelerin serbest bırakılma sürecinin pazar günü başlamasının beklendiği belirtildi.

Gazze için kritik saatler: Bakanlar Kurulu oylama için toplandı - 3

GÜVENLİK KABİNESİ "ATEŞKES" DEDİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, tam kabine toplantısı öncesinde Gazze'de ateşkes anlaşmasının kabul edilmesini tavsiye etti.

Açıklamada, "Diplomatik, güvenlik ve insani boyutları incelendikten sonra anlaşmanın savaşın hedeflerine ulaşılmasını desteklediği anlayışıyla Güvenlik Kabinesi, hükümete önerilen anlaşmayı onaylamasını tavsiye etti." denildi.

Gazze için kritik saatler: Bakanlar Kurulu oylama için toplandı - 4

3 SAAT GECİKMELİ OLARAK TOPLANDI

Güvenlik Kabinesi'nin ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından Bakanlar Kurulu yaklaşık 3 saat gecikmeli olarak toplandı.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Ultra Ortodoks (Haredi) bakanlar, cuma gün batımıyla başlayan Yahudilik inancına göre kutsal Şabat nedeniyle hükümet toplantısına katılmadı. Haredi bakanlar, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasına lehte oy kullandıklarını belirten yazılı notlar bıraktı.

Gazze için kritik saatler: Bakanlar Kurulu oylama için toplandı - 5

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, ateşkes anlaşmasının şartlarıyla ilgili sorunların çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

İsrail'de kabine toplantısının başlamasının ardından yapılan Hamas açıklamasında, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle ortaya çıkan engeller, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktı." ifadelerine yer verildi.

Gazze için kritik saatler: Bakanlar Kurulu oylama için toplandı - 6

NETANYAHU, TOPLANTIYI ERTELEMİŞTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın son dakika yeni taleplerde bulunduğunu öne sürerek dünkü toplantıyı ertelemişti.

Hamas, Netanyahu'nun iddiasını yalanlayarak,
"Biz önceki gün imzalanan anlaşmaya sadık kaldık" açıklamasında bulundu.

Gazze için kritik saatler: Bakanlar Kurulu oylama için toplandı - 7

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN TEHDİT

Tel Aviv'de aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir, dün ateşkesin kabulünü reddederek Netanyahu'yu kendi partisinin hükümetten çekilmesiyle tehdit etti.

Aynı hamleyi aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten de yapmasını istedi.

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