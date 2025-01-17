Gazze için kritik saatler: Bakanlar Kurulu oylama için toplandı

KABİNE TOPLANDI

Netanyahu, kabinesini oylama için bugün topladı.

Kabinenin toplantı için bir araya geldiği anlarda İsrail Başbakanlığı da bir açıklama yaptı.

Açıklamada, rehinelerin serbest bırakılma sürecinin pazar günü başlamasının beklendiği belirtildi.