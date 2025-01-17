Gazze için kritik saatler: Bakanlar Kurulu oylama için toplandı
İsrail ve Hamas heyetleri, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes anlaşmasını resmi olarak imzaladı. Anlaşmanın duyurulmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabineyi oylama için topladı. İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasının kabul edilmesini tavsiye etti. Anlaşmayı oylamak için toplanan Bakanlar Kurulu devam ediyor. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise, "İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engeller, arabulucuların çabalarıyla bu sabah ortadan kalktı." ifadelerine yer verildi.
ANLAŞMA DOHA'DA İMZALANDI
İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasını imzaladı.
Katar'ın başkenti Doha'daki toplantı saatlerce sürerken, arabulucu ülkeler ABD, Katar ve Mısır da anlaşmaya imza attı.