Gazze için yeni ateşkes önerisi
Gazze Savaşı'nın 117'inci gününde gündemde ateşkes var. İsrail ile yürütülen dolaylı görüşmelerde arabulucular tarafından sunulan yeni öneri Hamas'a iletildi. Hamas'tan "üç aşamalı ateşkes önerisi üzerinde çalışıyoruz" açıklaması geldi. Yeni öneriye göre ateşkes karşılığında önce kalan siviller, ardından askerler, son olarak cenazeler İsrail'e teslim edilecek.
İsrail'in Gazze'ye saldırısı sürüyor. Çatışmaların merkez üssü bir süredir güneydeki Han Yunus kenti. Diplomasi cephesindeyse ateşkes konuşuluyor.