Gazze için yeni ateşkes önerisi

Gazze Savaşı'nın 117'inci gününde gündemde ateşkes var. İsrail ile yürütülen dolaylı görüşmelerde arabulucular tarafından sunulan yeni öneri Hamas'a iletildi. Hamas'tan "üç aşamalı ateşkes önerisi üzerinde çalışıyoruz" açıklaması geldi. Yeni öneriye göre ateşkes karşılığında önce kalan siviller, ardından askerler, son olarak cenazeler İsrail'e teslim edilecek.

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İsrail'in Gazze'ye saldırısı sürüyor. Çatışmaların merkez üssü bir süredir güneydeki Han Yunus kenti. Diplomasi cephesindeyse ateşkes konuşuluyor.

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Gazze için yeni ateşkes önerisi - 2

Kasım sonundaki 7 günlük geçici ateşkesten bu yana en ciddi barış girişimi masada. Yeni öneri arabulucular tarafından Hamas'a iletildi. Hamas'tan "yeni öneri üzerinde çalışıyoruz" açıklaması geldi.

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, önerinin üç aşamalı olduğunu söyledi. İlk aşamada, Hamas'ın elindeki sivil rehineler, ikinci aşamada rehin tutulan askerler serbest bırakılacak. Üçüncü ve son aşamadaysa ölen rehinelerin cenazeleri teslim edilecek.

Gazze için yeni ateşkes önerisi - 3

Hamas yetkilisi aşamaların ne kadar süreceğine dair bilgi vermedi. Ateşkes önerisi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını da içeriyor. Ancak Hamas yetkilisi sayı vermedi.

Gazze için yeni ateşkes önerisi - 4

Ateşkesin ilk aşamasının ne kadar süreceği hakkında çelişkili açıklamalar var. Reuters haber ajansına bilgi veren iki kaynak ilk aşamanın en az bir ay süreceğini söyledi.

Gazze için yeni ateşkes önerisi - 5

Aralık sonundan bu yana, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda aşamalı ateşkes için müzakereler yürütülüyor.
ABD, İsrail ve Mısır istihbarat başkanları geçen hafta Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

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Yeni öneri, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Sani'nin de katıldığı bu görüşmelerden sonra geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Katar, yeni öneriden umutlu.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin de bir aydan uzun süredir ilk kez Mısır'ı ziyaret etmesi önerinin ciddiye alındığının işareti olarak gösteriliyor.

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Haniye, Hamas'ın önceliğinin İsrail'in saldırılarının sona ermesi ve askerlerin çekilmesi olduğunu yineledi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da "kesin zafer olmadan çekilmenin olmayacağı" söylemini tekrarladı. Netanyahu, anlaşmayla binlerce Filistinli mahkumun bırakılmasının söz konusu olamayacağını da söyledi.

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