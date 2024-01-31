Gazze için yeni ateşkes önerisi

Yeni öneri, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman El Sani'nin de katıldığı bu görüşmelerden sonra geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Katar, yeni öneriden umutlu.



Hamas lideri İsmail Haniye'nin de bir aydan uzun süredir ilk kez Mısır'ı ziyaret etmesi önerinin ciddiye alındığının işareti olarak gösteriliyor.