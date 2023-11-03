Gazze için yeni insani felaket uyarısı: Kanalizasyon sularının altında kalabilir
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun ana kanalizasyon hatlarını hedef almasından ötürü kentin büyük bölümünün atık suların altında kalabileceğine dair uyarı yaptı.
Gazze Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Zeytun Mahallesi ve En-Nefak bölgesinde kent sakinlerinin yarısına hizmet veren ana kanalizasyon hatlarını hedef aldığı belirtildi.