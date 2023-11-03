Gazze için yeni insani felaket uyarısı: Kanalizasyon sularının altında kalabilir

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun ana kanalizasyon hatlarını hedef almasından ötürü kentin büyük bölümünün atık suların altında kalabileceğine dair uyarı yaptı.

Gazze için yeni insani felaket uyarısı: Kanalizasyon sularının altında kalabilir - 1

Gazze Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Zeytun Mahallesi ve En-Nefak bölgesinde kent sakinlerinin yarısına hizmet veren ana kanalizasyon hatlarını hedef aldığı belirtildi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze için yeni insani felaket uyarısı: Kanalizasyon sularının altında kalabilir - 2

Açıklamada, İsrail bombardımanları nedeniyle kentin büyük bir kesiminin kanalizasyon suları altında kalmasına karşı uyarıda bulunuldu.

Gazze için yeni insani felaket uyarısı: Kanalizasyon sularının altında kalabilir - 3

Bu durumun bölgede büyük sorunlara yol açacağı, çevre felaketine neden olacağı kaydedilen açıklamada, uluslararası kurumlara acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

Gazze için yeni insani felaket uyarısı: Kanalizasyon sularının altında kalabilir - 4

İSRAİL'iN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze için yeni insani felaket uyarısı: Kanalizasyon sularının altında kalabilir - 5

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze için yeni insani felaket uyarısı: Kanalizasyon sularının altında kalabilir - 6

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 23’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze için yeni insani felaket uyarısı: Kanalizasyon sularının altında kalabilir - 7

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın olmak üzere 9 bin 227 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı.

Gazze için yeni insani felaket uyarısı: Kanalizasyon sularının altında kalabilir - 8
DAHA FAZLA GÖSTER