Gazze kaderine terk edildi: Yardım yasağının ardından alternatif yok
İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı'nın (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu gelişmeden derin endişe duyduğunu belirtti. Guterres pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, "UNRWA'ya alternatif yok." ifadelerini kullandı.
İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria bölgeleri de dahil olmak üzere İsrail içinde "herhangi bir faaliyette bulunmasını veya herhangi bir hizmet sunmasını" yasakladı.