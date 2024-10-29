Gazze kaderine terk edildi: Yardım yasağının ardından alternatif yok

İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria bölgeleri de dahil olmak üzere İsrail içinde "herhangi bir faaliyette bulunmasını veya herhangi bir hizmet sunmasını" yasakladı.