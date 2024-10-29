Gazze kaderine terk edildi: Yardım yasağının ardından alternatif yok

İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı'nın (UNRWA) ülkedeki faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu gelişmeden derin endişe duyduğunu belirtti. Guterres pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, "UNRWA'ya alternatif yok." ifadelerini kullandı.

Gazze kaderine terk edildi: Yardım yasağının ardından alternatif yok - 1

İsrail hükümeti, Birleşmiş Milletler Filistin Ajansı'nın (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria bölgeleri de dahil olmak üzere İsrail içinde "herhangi bir faaliyette bulunmasını veya herhangi bir hizmet sunmasını" yasakladı.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze kaderine terk edildi: Yardım yasağının ardından alternatif yok - 2

Dünya liderleri ve uluslararası yardım kuruluşları, kararın ardından Gazze'ye ulaştırılması gereken hayati önemdeki yardımlar konusunda endişelerini dile getirdi.

Gazze kaderine terk edildi: Yardım yasağının ardından alternatif yok - 3

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, "UNRWA'ya alternatif yok." dedi.

Guterres, İsrail'i BM Şartı ve uluslararası hukuk kapsamındaki "yükümlülüklerine uygun hareket etmeye" çağırarak, "Ulusal mevzuat bu yükümlülükleri değiştiremez." dedi.

Gazze kaderine terk edildi: Yardım yasağının ardından alternatif yok - 4

Ayrıca İsrail Meclisinin bu kararının, İsrail-Filistin sorununda ve bölgedeki barış çabalarında olumsuz etki yaratabileceğine dikkati çekerek konuyu BM Genel Kurulu'na taşımayı planladığını belirtti.

Gazze kaderine terk edildi: Yardım yasağının ardından alternatif yok - 5

Önümüzdeki 90 gün içinde yürürlüğe girecek olan yasanın UNRWA'nın Doğu Kudüs merkezinin kapatılmasına yol açması ve Refah üzerinden Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını fiilen engellemesi bekleniyor.

Gazze kaderine terk edildi: Yardım yasağının ardından alternatif yok - 6

Diplomatik ilişkilerin kesilmesi, İsrail'in yabancı UNRWA personeline giriş ve çalışma izni vermesini engelleyecek ve yardım sevkiyatlarına izin vermek için İsrail ordusuyla koordinasyonu bitirecektir.

Gazze kaderine terk edildi: Yardım yasağının ardından alternatif yok - 7

İsrail yönetimi Gazze'ye 7 Ekim’de başlattığı saldırılarla birlikte UNRWA’ya yönelik eleştirilerini artırmış, ajansın Gazze’deki 14 çalışanının saldırılara katıldığı iddiasını ortaya atarak UNRWA’nın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarında şimdiye kadar çok sayıda UNRWA çalışanı öldürüldü.

Gazze kaderine terk edildi: Yardım yasağının ardından alternatif yok - 8
Gazze kaderine terk edildi: Yardım yasağının ardından alternatif yok - 9
Gazze kaderine terk edildi: Yardım yasağının ardından alternatif yok - 10
DAHA FAZLA GÖSTER