Gazze katliamında 500. gün: "Ateşkes geçici, yıkım kalıcı"

İsrail'in Gazze'yi yıkan saldırısı tam 500 gün önce başladı. Kırılgan ateşkes ise tüm tartışmaların gölgesinde sürüyor. Gazze'deki yıkım bir kez daha drone görüntüleriyle gözler önüne serildi. Hamas'ınsa Gazze'nin kontrolünü Filistin yönetimine devretmeyi kabul edeceği sinyalini verdiği söyleniyor.

Gazze katliamında 500. gün: "Ateşkes geçici, yıkım kalıcı" - 1

SAVAŞIN 500. GÜNÜ

Gazze savaşının 500. gününde kırılgan ateşkes devam ederken çekilen drone görüntüleri bir kez daha oluşan yıkımı gözler önüne serdi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze katliamında 500. gün: "Ateşkes geçici, yıkım kalıcı" - 2

"BELİRLENEN YARDIMIN YÜZDE 30'U BİLE GİRMİYOR"

İsrail'in ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazze'ye yolladığı yardımlar yetersiz kalıyor.

Gazzeli yetkililer, son iki günde bölgeye giren yardım tırlarının, belirlenen sayının yüzde 30'unu geçmediğini duyurdu.

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına göre, Gazze Şeridi'ne günlük 600 yardım tırının girmesi gerekiyor.

Gazze katliamında 500. gün: "Ateşkes geçici, yıkım kalıcı" - 3

TRUMP'IN GAZZE PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla ilgili tartışmalar da sürüyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etmek için "kapsamlı bir plan" hazırladığını belirtti.

Gazze katliamında 500. gün: "Ateşkes geçici, yıkım kalıcı" - 4

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ile başkent Kahire'de görüşen Es-Sisi, ateşkesin sürdürülebilmesi için tüm tarafların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çatışmanın sürmesi ve genişlemesinin istisnasız tüm taraflara zarar vereceğini kaydetti.

Gazze katliamında 500. gün: "Ateşkes geçici, yıkım kalıcı" - 5

GAZZE ŞERİDİ'NİN YENİDEN İNŞASI

Mısır Cumhurbaşkanı, Kahire'de Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin Bin Abdullah ile de biraraya geldi.

Prens Hüseyin Bin Abdullah, Mısır'ın Gazze Şeridi'ni yeniden inşa etme çabalarına desteğini vurguladı.

Gazzelilerin yerlerinden edilmeksizin Gazze Şeridi'nin imar edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Gazze katliamında 500. gün: "Ateşkes geçici, yıkım kalıcı" - 6

ŞERİDİN KONTROLÜ KİMDE OLACAK?

Sky News'ün Arapça yayın yapan kanalına göre Hamas, Gazze'nin kontrolünü Filistin yönetimine devretmeye hazır olduğu sinyalini verdi.

Mısır'dan gelen bu yoğun baskıyla Hamas'ın bunu kabul ettiği belirtiliyor. Hamas'ın devlet memurlarının yeni yönetime dahil edilmesi veya emekliye ayrılmasını istediği söyleniyor.

Gazze katliamında 500. gün: "Ateşkes geçici, yıkım kalıcı" - 7
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