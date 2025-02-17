Gazze katliamında 500. gün: "Ateşkes geçici, yıkım kalıcı"

ŞERİDİN KONTROLÜ KİMDE OLACAK?

Sky News'ün Arapça yayın yapan kanalına göre Hamas, Gazze'nin kontrolünü Filistin yönetimine devretmeye hazır olduğu sinyalini verdi.

Mısır'dan gelen bu yoğun baskıyla Hamas'ın bunu kabul ettiği belirtiliyor. Hamas'ın devlet memurlarının yeni yönetime dahil edilmesi veya emekliye ayrılmasını istediği söyleniyor.