Gazze katliamında 500. gün: "Ateşkes geçici, yıkım kalıcı"
İsrail'in Gazze'yi yıkan saldırısı tam 500 gün önce başladı. Kırılgan ateşkes ise tüm tartışmaların gölgesinde sürüyor. Gazze'deki yıkım bir kez daha drone görüntüleriyle gözler önüne serildi. Hamas'ınsa Gazze'nin kontrolünü Filistin yönetimine devretmeyi kabul edeceği sinyalini verdiği söyleniyor.
SAVAŞIN 500. GÜNÜ
Gazze savaşının 500. gününde kırılgan ateşkes devam ederken çekilen drone görüntüleri bir kez daha oluşan yıkımı gözler önüne serdi.