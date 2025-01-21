Gazze kayıplarını arıyor: "Şehrimi deprem vurmuş gibi"
Ateşkesin ardından Gazze'de halk yıkılmış evlerine geri dönmeye ve kayıp sevdiklerini arama çalışmalarına başladı. Bölgenin 2,3 milyonluk nüfusu, 15 aydır yoğun ateş altında olan şehirdeki yıkımın boyutları karşısındaki dehşete düştü. Evine dönen Filistinlilerden biri, "Sanki şehrimi deprem vurmuş gibi... Sokak yok, dükkan yok, hastane veya belediye yok. Sadece enkaz ve altındaki cesetler var." diye konuştu. Sivil savunma ekipleri yaklaşık 10 bin kayıp insan için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İsrail bombardımanından kalan 50 milyon tondan fazla enkazı temizlemenin 21 yıl sürmesi ve 1,2 milyar dolara mal olması bekleniyor.
FİLİSTİNLİLER EVİNE DÖNÜYOR
Ateşkesin ilan edilmesinin ardından bir yılı aşkın süredir bombardıman altında olan Gazze'de halk yıkılmış evlerine geri dönmeye ve kayıp sevdiklerini aramaya başladı.