Gazze kayıplarını arıyor: "Şehrimi deprem vurmuş gibi"

"ŞEHRİMİ DEPREM VURMUŞ GİBİ"

Savaşta anne, baba ve kardeşini kaybeden kuzeydeki Beyt Lahiya kentinden 22 yaşındaki Yusuf, pazartesi günü evine döndü.

Evine döndükten sonra konuşan Yusuf, "Beyt Lahiya'ya ulaştığımda hissettiğim ilk duygu gördüğüm enkaz karşısındaki şok ve panikti. Sanki şehrimi deprem vurmuş gibi... Sokak yok, dükkan yok, park yok, pazar yok, hastane veya belediye yok. Sadece enkaz var ve altında birkaç ceset var." dedi.