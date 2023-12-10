Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 65'inci gününde devam ediyor. Güneydeki Han Yunus kenti dün geceden bu yana yoğun bombardıman altında. Hem güneyden hem kuzeyden şiddetli çatışma haberleri geliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997’ye yükseldiğini açıkladı. İşte sahada son durum...
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 2. ayını geride bırakırken, bu kez saldırının odağında Han Yunus var. Gazze'nin en büyük kenti yoğun bombardıman altında.