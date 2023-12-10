Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 65'inci gününde devam ediyor. Güneydeki Han Yunus kenti dün geceden bu yana yoğun bombardıman altında. Hem güneyden hem kuzeyden şiddetli çatışma haberleri geliyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997’ye yükseldiğini açıkladı. İşte sahada son durum...

Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 1

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 2. ayını geride bırakırken, bu kez saldırının odağında Han Yunus var. Gazze'nin en büyük kenti yoğun bombardıman altında.

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Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 2
Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 3

Kentten, sürekli yoğun duman yükseliyor.
Bombardımanın şiddeti sınırdan görülebiliyor.

Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 4

Bölgeden çatışma haberleri de geliyor. İsrail ordusunun Hamas'ın direnişi nedeniyle doğudan ilerleyişini yavaşlattığı belirtiliyor.

Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 5

Görgü tanıklarına göre İsrail tankları Han Yunus'un merkezine ulaştı. Tankların Abdülnasır Caddesi'nde olduğu, çevredeki binalara keskin nişancılar yerleştirildiği belirtildi. 

Hamas ile ittifak halindeki İslami Cihad da, Han Yunus'ta İsrail askerleriyle çatıştıklarını duyurdu.

Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 6

Gazze'nin kuzeyinden de çatışma haberleri geliyor. Çatışmalar, en kuzeydeki Cebaliye ile Gazze kentinin Şeyaya mahallesinde yoğunlaştı.

Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 7

İsrail Gazze'nin kuzeyindeki operasyonun büyük ölçüde tamamlandığını duyurmuştu.

Ancak bölgede kalan siviller bugüne kadarki en şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtiyor.

Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 8

İsrail ordusu Gazze'de 250'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. Güneyde Hamas'ın askeri iletişim tesisi ile tünel girişlerinin hedef alındığı belirtildi.
Şeyaya'da ise komuta merkezinin vurulduğu ifade edildi. Ordu, bombardımanın görüntülerini de paylaştı.

Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 9

Gazze kentinden dehşet verici bir başka görüntü geldi. İsrail televizyonu "Kanal 12"nin drone'la çektiği görüntülerde kentin harabeye döndüğü görülüyor. Kentin ortasındaki meydana İsrail bayrağı çekilmesi dikkat çekiyor.

Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 10

Han Yunus'a ağır bombardıman nedeniyle halk bir kez daha yollara düştü. Filistinliler Han Yunus'tan, Mısır sınırındaki Refah'a kaçıyor.

Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 11

Birleşmiş Milletler Filistin Yardım Ajansı Başkanı Phillippe Lazzarini'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Lazzarini, "tanık olduğumuz gelişmeler, Filistinlileri Mısır'a gönderme çabasına işaret ediyor" dedi.

Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 12

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi'den de "bu, soykırımın yasal tanımıdır" açıklaması geldi.

İsrail Sözcüsü iddiaları yalanladı. Sözcü, "İsrail'in Gazze halkını Mısır'e gönderme planı yok, hiç olmadı, olmayacak" yanıtını verdi.

Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 13

CAN KAYBI 18 BİNE DAYANDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 297 artarak 17 bin 997'ye yükseldi. Saldırılarda yaralananların sayısı ise 49 bin 229'a çıktı.

Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 14
Gazze savaşı 65. gününde | Han Yunus'a ağır bombardıman: Can kaybı 18 bine dayandı - 15
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