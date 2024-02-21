Gazze Şeridi'nde "Yemek istiyoruz" sloganları
İsrail'in 4 ayı aşkın süredir saldırılarına devam ettiği, Birleşmiş Milletler'in (BM) ise kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde onlarca Filistinli, saldırıların durdurulması ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını istiyor. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda sokağa dökülen öfkeli kalabalık "Yemek istiyoruz", "Yaşamak istiyoruz" ve "Halk bir torba un istiyor" sloganları attı.
İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırılarının başlıca hedefleri arasında Gazze'nin kuzeyi yer alıyor.