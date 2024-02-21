Gazze Şeridi'nde "Yemek istiyoruz" sloganları

İsrail ordusunun saldırıları, Gazze'de 1,9 milyon Filistinliyi yerinden etti. İsrail'in çıkardığı zorluklar nedeniyle bölgeye yeteri kadar yardım da ulaştırılamıyor. Filistinliler bir taraftan İsrail saldırıları diğer taraftan da her gün daha derinleşen açlıkla mücadele ediyor.