Gazze sokaklarında sıcak çatışma
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 38 gündür devam ediyor. Gazze sokakları sıcak çatışmaya sahne olurken, İsrail tankları Şati Mülteci kampına girdi. İsrail ordusu, son olarak Şifa hastanesindeki bebeklerin tahliye edileceğini açıklamıştı ancak Filistinli yetkililer hastanenin hala kuşatma altında olduğunu aktardı. Hastane çevresideki çatışmalar sebebiyle Hamas rehine müzakerelerini de askıya aldı.
Savaşın 37. gününde Gazze sokakları sıcak çatışmalara sahne oldu.