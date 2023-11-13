Gazze sokaklarında sıcak çatışma

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 38 gündür devam ediyor. Gazze sokakları sıcak çatışmaya sahne olurken, İsrail tankları Şati Mülteci kampına girdi. İsrail ordusu, son olarak Şifa hastanesindeki bebeklerin tahliye edileceğini açıklamıştı ancak Filistinli yetkililer hastanenin hala kuşatma altında olduğunu aktardı. Hastane çevresideki çatışmalar sebebiyle Hamas rehine müzakerelerini de askıya aldı.

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Savaşın 37. gününde Gazze sokakları sıcak çatışmalara sahne oldu.

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İsrail ordusu, askerlerinin Beyt Hanun ve Cebaliye'deki görüntülerini paylaştı.

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İsrail'in bombaladığı Han Yunus'ta da ölenler ve yaralananlar oldu.

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Hamas son 48 saatte israil'e ait 25 araç ve toplam 160 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı.

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7 Ekim'den beri ölen sivillerin sayısı ise 11 bini aştı. Hastanelerle iletişim kesildiğinden, net sayı yayınlanamıyor.

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İsrail ordusunun son 24 satte iki kez vurduğu Şifa hastanesinin acil kanadında hasar oluştu.

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Bölgede yoğun çatışmalar sürerken, hastanedeki 36'sı çocuk, 600 hastanın hayati tehlikesi bulunduğu açıklandı. Enerji yetersizliğinden bazı yenidoğanların öldüğü, prematüre 10 bebeğin de çalışmayan kuvözlerden çıkarıldığı bildirildi.

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İsrail ordusu, hastanedeki bebeklerin tahliye edileceğini duyurmuştu ancak Filistinli yetkililer hastane çevresindeki kuşatmanın sürdüğünü açıkladı.

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Amerikan Medyasına konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Rehinelerin serbest bırakılması için potansiyel bir anlaşma olabilir." ifadelerini kullandı.

Aynı saatlerde Hamas, Şifa Hastanesi'nin durumu sebebiyle rehine müzakerelerinin askıya alındığını duyurdu.

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise Gazze'de Nazi ideolojisiyle savaştıklarını iddia etti. BBC yayınına katılan Herzog, Gazze'de öldürülen bir Hamas üyesinin üzerinden Adolf Hitler'in "Kavgam" kitabının çıktığını söyledi.

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Herzog, Hitler'in kitabına çalışan Hamas üyesinin "Yahudileri nasıl öldüreceklerini" not aldığını öne sürdü.

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Öte yandan İsrail Lübnan sınırında da çatışmalar sürüyor. Lübnan'dan ateşlenen füzeler İsrail'in kuzey bölgelerine düştü. Yaralananlar oldu. İsrail ordusu top atışıyla karşılık verdiklerini açıkladı.

Gazze sokaklarında sıcak çatışma - 13

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise, Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ın "İsrail'e karşı yeni silahlarla çatışmaya devam ettikleri" açıklamasına tehditle yanıt verdi.

Gazze sokaklarında sıcak çatışma - 14

Savaşın Lübnan'a yayılabileceğini söyleyen Gallant "Nasrallah hata yapacak olursa, Beyrut'un kaderinin Gazze'ye benzeyeceğini Lübnanlı siviller bilmeli" diye konuştu.

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