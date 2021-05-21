Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinliler, sokaklara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.

Reuters - Anadolu Ajansı 21.05.2021 - 04:01

Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 1
Gazze Şeridi'nin çeşitli kentlerinde yüzlerce genç yürüyüşler düzenledi.
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 2
Başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'daki kentlerde de sokaklara çıkan gençler, Gazze'deki Filistin direniş gruplarına destek sloganları attı.
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 3
Filistinli gençler, "Ramallah'tan onurlu Gazzemize selam olsun", "Fetih, İslami Cihad ve Hamas. Birliğiniz bizi gururlandırdı" şeklinde sloganlar atarak ateşkesten duydukları sevinci ifade etti.
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 4
İsrail ile Hamas arasında varılan, karşılıklı ve eş zamanlı olması kararlaştırılan anlaşma, 02.00'de yürürlüğe girmişti.
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 5
Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 6
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 7
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 8
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 9
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 10
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 11
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 12
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 13
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 14
Gazze ve Batı Şeria'da "ateşkes" sevinci - 15

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