Gazze'de 24 saatte 250 nokta vuruldu
İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 250 yerin hava saldırısıyla vurulduğunu bildirdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü. Gazze'deki can kaybı 16 bini aştı. İsrail ordusunun kaybı ise 83'e çıktı.
Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürüyor.
Gazze Şeridi’nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava saldırılarını da artırdı.