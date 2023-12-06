Gazze'de 24 saatte 250 nokta vuruldu

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından salı günü yapılan açıklamaya göre, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248 Filistinli öldürüldü.