Gazze'de 24 saatte 250 nokta vuruldu

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 250 yerin hava saldırısıyla vurulduğunu bildirdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine gece boyunca sürdürdüğü saldırılarda çok sayıda Filistinliyi öldürdü. Gazze'deki can kaybı 16 bini aştı. İsrail ordusunun kaybı ise 83'e çıktı.

Gazze'de 24 saatte 250 nokta vuruldu - 1

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi’nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik hava saldırılarını da artırdı.

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Gazze'de 24 saatte 250 nokta vuruldu - 2

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte yaklaşık 250 yere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi

Vurulan yerlerin Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait “hedefler” olduğu iddia edildi.

Gazze'de 24 saatte 250 nokta vuruldu - 3

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından salı günü yapılan açıklamaya göre, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 112’si çocuk, 4 bin 885’i kadın olmak üzere 16 bin 248 Filistinli öldürüldü.

Gazze'de 24 saatte 250 nokta vuruldu - 4

İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 83’e yükseldi.

İsrail, 27 Ekim’de Gazze’nin kuzeyine, 3 Aralık’ta da güneyin en büyük yerleşim bölgesi olan ve daha önce Tel Aviv yönetimince “güvenli bölge” ilan edilen Han Yunus’a kara saldırısı başlatmıştı.

Gazze'de 24 saatte 250 nokta vuruldu - 5
Gazze'de 24 saatte 250 nokta vuruldu - 6
Gazze'de 24 saatte 250 nokta vuruldu - 7
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