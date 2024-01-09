Gazze'de 3 ayda öldürülen gazeteci sayısı dünyada iki yılda öldürülenden fazla

Dünyada 2021-2022'de 109 gazeteci öldürülürken 7 Ekim'den bu yana Gazze'de bu sayı 112 oldu. Birçok gazeteci, hayatlarını ortaya koyarak bölgede yaşananları dünyaya aktarmaya devam ediyor.

Gazze'de 3 ayda öldürülen gazeteci sayısı dünyada iki yılda öldürülenden fazla - 1

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının 2021 ve 2022'de dünya genelinde öldürülenlerden daha fazla olması dikkati çekiyor.

Kara, hava ve denizden Gazze'yi 3 ayı aşkın süredir bombalayan İsrail ordusu, saldırılarda sivillerin yanı sıra çok sayıda gazeteciyi öldürdü.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de, İsrail saldırılarında 23 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 59 bine yakın kişi de yaralandı. Öldürülenlerin en az 10 bini çocuk, 7 bini de kadınlardan oluşyur.

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Gazze'de 3 ayda öldürülen gazeteci sayısı dünyada iki yılda öldürülenden fazla - 2

İsrail saldırılarında, sivillerin yanı sıra uluslararası kurallarla dokunulmazlığı olan gazeteciler de hedef alındı.

Uluslararası kuruluşların verilerine göre, 2021 ve 2022'de dünya genelinde 109 gazeteci ve medya çalışanı öldürüldü.

Gazze'deki hükümete bağlı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden medya çalışanı sayısı 112'ye ulaştı. Bu da İsrail'in 3 ayda Gazze'de katlettiği gazeteci sayısının 2021 ve 2022'de dünya genelinde öldürülenden fazla olduğunu gözler önüne seriyor.

Gazze'de 3 ayda öldürülen gazeteci sayısı dünyada iki yılda öldürülenden fazla - 3

Saldırılara rağmen Gazze'deki gazeteciler, İsrail'in saldırılarını duyurmak için görevlerini bırakmıyorlar. İsrail saldırılarının yanı sıra elektrik ve internet erişimine de zorlanan Gazzeli gazeteciler, yaşananları aktarabilmek için büyük mücadele veriyor.

Gazze'de 3 ayda öldürülen gazeteci sayısı dünyada iki yılda öldürülenden fazla - 4

GAZETECİLERİN AİLELERİ DE İSRAİL'İN HEDEFİNDE

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 112 basın çalışanını öldüren İsrail, çok sayıda gazetecinin ailesini de hedef aldı. GazetecileR, aile üyelerinin öldürüldüğü haberini görevleri başında aldı.

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