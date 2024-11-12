Gazze'de 30 günlük açlık çıkmazı: ABD hükümeti sözünde duracak mı?

ABD YAPTIRIMLARI NELERİ KAPSAYACAK?

ABD'nin ültimatomu 13 Ekim'de iletildi, bu hesaba göre verilen süre bugün veya yarın sona erecek.

İsrail'in ABD taleplerini yerine getirmedeki görünür başarısızlığının hangi yaptırımları tetikleyeceği belirsiz.

Ancak ABD sözünde durursa, bazı mühimmat veya diğer askeri yardımların tedariki geçici olarak durdurulabilir.