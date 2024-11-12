Gazze'de 30 günlük açlık çıkmazı: ABD hükümeti sözünde duracak mı?
ABD'nin İsrail'e ültimatomuna rağmen Gazze'ye giren yardımlar son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD hükümeti, bir ay önce İsrail'e, insani yardım geçişine izin verilmemesi durumunda askeri yaptırımlarla tehdit eden bir mektup kaleme almıştı. Ancak İsrail'in, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 13 Ekim'de gönderdikleri mektupta dile getirilen taleplerin çoğunu görmezden geldiği görülüyor. Bu ay İsrail kontrol noktalarından bölgeye yalnızca 8 bin 805 ton gıda yardımı ulaştırıldı.
30 GÜN SÜRE VERİLDİ
ABD hükümeti, geçtiğimiz ay İsrail'e 30 günlük bir süre vererek Gazze Şeridi'ne giriş yapan yardım miktarının artırılmasını talep etti.
İsrail'in resmi rakamları Gazze'ye ulaşan yardım miktarının geçtiğimiz aralık ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor.