Gazze'de 30 günlük açlık çıkmazı: ABD hükümeti sözünde duracak mı?

ABD'nin İsrail'e ültimatomuna rağmen Gazze'ye giren yardımlar son 11 ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD hükümeti, bir ay önce İsrail'e, insani yardım geçişine izin verilmemesi durumunda askeri yaptırımlarla tehdit eden bir mektup kaleme almıştı. Ancak İsrail'in, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 13 Ekim'de gönderdikleri mektupta dile getirilen taleplerin çoğunu görmezden geldiği görülüyor. Bu ay İsrail kontrol noktalarından bölgeye yalnızca 8 bin 805 ton gıda yardımı ulaştırıldı.

Gazze'de 30 günlük açlık çıkmazı: ABD hükümeti sözünde duracak mı? - 1

30 GÜN SÜRE VERİLDİ

ABD hükümeti, geçtiğimiz ay İsrail'e 30 günlük bir süre vererek Gazze Şeridi'ne giriş yapan yardım miktarının artırılmasını talep etti.

İsrail'in resmi rakamları Gazze'ye ulaşan yardım miktarının geçtiğimiz aralık ayından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini gösteriyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de 30 günlük açlık çıkmazı: ABD hükümeti sözünde duracak mı? - 2

ABD YAPTIRIMLARI NELERİ KAPSAYACAK?

ABD'nin ültimatomu 13 Ekim'de iletildi, bu hesaba göre verilen süre bugün veya yarın sona erecek.

İsrail'in ABD taleplerini yerine getirmedeki görünür başarısızlığının hangi yaptırımları tetikleyeceği belirsiz.

Ancak ABD sözünde durursa, bazı mühimmat veya diğer askeri yardımların tedariki geçici olarak durdurulabilir.

Gazze'de 30 günlük açlık çıkmazı: ABD hükümeti sözünde duracak mı? - 3

İNSANİ BÖLGE GENİŞLETİLDİ

Bu ay İsrail kontrol noktalarından bölgeye yalnızca 8 bin 805 ton gıda yardımı ulaştırıldı.

Pazartesi günü İsrail makamları, belirlenen "insani bölge"nin genişletildiğini duyurdu.

Yoğun kalabalığı kısmen giderebilecek ve kış yaklaşırken yerinden edilmiş kişilerin kıyıdan uzaklaşmasına olanak tanıyabilecek iç bölgeler eklendi.

Ancak İsrail'in, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 13 Ekim'de gönderdikleri mektupta dile getirilen taleplerin çoğunu görmezden geldiği görülüyor.

Gazze'de 30 günlük açlık çıkmazı: ABD hükümeti sözünde duracak mı? - 4

KIYAMET KOŞULLARI

Gazze'deki yardım görevlileri, bölgenin büyük bölümündeki durumu "kıyamet" olarak nitelendiriyor.

Savaşın başlangıcından beri 2,3 milyonluk nüfusun yüzde 80'inden fazlası yerinden edildi ve binaların üçte ikisinden fazlası yıkıldı.

Gazze'de 30 günlük açlık çıkmazı: ABD hükümeti sözünde duracak mı? - 5

MAYIS AYINDA ZİRVEYİ GÖRDÜ

İsrail, savaşın ilk haftalarında Gazze'ye tam bir abluka uyguladı, ardından uluslararası baskılar altında kısıtlamaları kademeli olarak gevşetti.

Yardım teslimatları mayıs ayında zirveye ulaştı, 117 bin ton gıda 6 binden fazla kamyonla Gazze'ye girdi.

Çadırlar, ilaçlar ve diğer hayati malzemeler de bölgeye ulaştı.

Gazze'de 30 günlük açlık çıkmazı: ABD hükümeti sözünde duracak mı? - 6

EKİM FELAKETİN AYI OLDU

Ekim ayında ise günde ortalama 57 kamyonun Gazze'ye girmesine izin verildi.

Bu miktar, ABD'nin talep ettiği günde 350 kamyondan ve yardım kuruluşlarının temel ihtiyaçları karşılamak için gerekli olduğunu söylediği günde 600 kamyondan çok daha az.

Gazze'de 30 günlük açlık çıkmazı: ABD hükümeti sözünde duracak mı? - 7
Gazze'de 30 günlük açlık çıkmazı: ABD hükümeti sözünde duracak mı? - 8
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