Gazze'de 5 günlük ateşkes iddiası: İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar

Amerikan Washington Post gazetesi, Gazze'de 44 gündür kesintisiz süren saldırılara ara verilebileceğini yazdı. Gazetenin haberine göre İsrail, ABD ve Hamas, çatışmalara 5 gün ara verilmesini öngören anlaşmayı imzalamaya çok yakın. İddialar üzerine İsrail ve ABD'den açıklama yapıldı.

Gazze'de 5 günlük ateşkes iddiası: İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar - 1

Washington Post'un haberine göre İsrail, Hamas ve ABD, Gazze'de esir tutulan düzinelerce kadın ve çocuğun savaşa beş günlük ara verilmesi karşılığında serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya varmaya yakın.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de 5 günlük ateşkes iddiası: İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar - 2

Üzerinde çalışılan altı sayfalık taslak metne göre, imzalar atılır atılmaz Hamas 50 rehineyi serbest bırakacak.

Gazze'de 5 günlük ateşkes iddiası: İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar - 3

İzleyen her 24 saatte daha fazla rehine serbest bırakılmaya devam edecek.

Gazze'de 5 günlük ateşkes iddiası: İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar - 4

Sahadaki birliklerin çatışmasızlık kararına uyup uymadığını ise İHA'lar denetleyecek.

Gazze'de 5 günlük ateşkes iddiası: İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar - 5

Katar'daki müzakerelere Hamas doğrudan katılmadı. 

Filistin tarafını Katarlı diplomatlar temsil etti. 

Gazze'de 5 günlük ateşkes iddiası: İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar - 6

Bu hafta bitmeden başlaması öngörülen 5 günlük ara, savaşın başından beri bir ilk olacak.

Gazze'de 5 günlük ateşkes iddiası: İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar - 7

Haberin ardından İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar geldi.

Gazze'de 5 günlük ateşkes iddiası: İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar - 8

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmaya ilişkin “çok sayıda yanlış haber” çıktığını kaydederek, "şu an için bir anlaşma olmadığını" ve eğer bir anlaşma ortaya çıkarsa bunu İsrail kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Gazze'de 5 günlük ateşkes iddiası: İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar - 9

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da  "Anlaşma henüz sağlanmadı" denildi.

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