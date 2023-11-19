Gazze'de 5 günlük ateşkes iddiası: İsrail ve ABD'den art arda açıklamalar
Amerikan Washington Post gazetesi, Gazze'de 44 gündür kesintisiz süren saldırılara ara verilebileceğini yazdı. Gazetenin haberine göre İsrail, ABD ve Hamas, çatışmalara 5 gün ara verilmesini öngören anlaşmayı imzalamaya çok yakın. İddialar üzerine İsrail ve ABD'den açıklama yapıldı.
Washington Post'un haberine göre İsrail, Hamas ve ABD, Gazze'de esir tutulan düzinelerce kadın ve çocuğun savaşa beş günlük ara verilmesi karşılığında serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmaya varmaya yakın.