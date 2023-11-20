Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın

İsrail ile Hamas arasında 45 gündür kesintisiz süren çatışmalara ara verilecek mi? Amerikan basınına göre taraflar çatışmalara 5 gün ara verilmesini öngören anlaşmaya çok yakın. Müzakerelerin arabulucusu Katar da küçük anlaşmazlıklar kaldığını söylüyor. ABD Başkanı Joe Biden ise anlaşmanın yakın olduğunu düşündüğünü söyledi. Gazze'de can kaybı ise 13 bini aşmış durumda.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 1

İsrail Hamas arasındaki savaş yedinci haftasında. Bölgede ateşkes için çabalar sürüyor.

Dolaylı müzakerelere arabulucuk yapan Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed El Sani, Hamas ile İsrail arasında esir takasının yakında gerçekleşebileceğini işaret etti. Müzakerelerde çözülebilecek lojistik küçük zorluklar kaldığını söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 2

ABD Başkanı Joe Biden ise bugün yaptığı açıklamada, anlaşmanın yakın olduğunu düşündüğünü söyledi.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 3

Hafta sonu Amerikan The Washington Post gazetesi de çatışmalara geçici ara için anlaşmaya varıldığını yazdmıştı. Amerikan yönetimi ise "Henüz anlaşmaya varılmadı, taslak çalışması sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog, ABC'ye konuştu. "Ateşkes için umutluyum" dedi. Herzog çalışmaların sürdüğünü belirtti. Herzog, ayrıntı vermedi.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 4

Taslak metne göre, ateşkes süresi beş gün. Buna karşılık olarak Hamas bu süreçte en az 50 kadın ve çocuk rehineyi serbest bırakacak.

Bu işlem 24 saatlik aralıklarla olacak.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 5

İSRAİL'İN SALDIRILARI 45. GÜNÜNDE

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini büyük ölçüde işgal etmiş durumda.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 6

İsrail ele geçirdiği bölgelerdeki yüksek noktalarda bayrak astı.

İsrail güçlerinin gece yaralı ve yerlerinden edilen sivillerin bulunduğu Endonezya hastanesine saldırdı. Saldırıda ölenler oldu.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 7

Ardından da tanklar hastane önüne konuşlandı. Çevredeki binaların çatıların keskin nişancılar yerleştirildi. 6 binden fazla sivilin bulunduğu belirtilen hastane ablukaya alındı.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 8

İsrail ordusı Şifa Hastanesi'ne ait de görüntüler paylaştı. Yayınlanan videoda, Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir tünel yer aldı. 10 metre derinliğindeki tünelin 55 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 9

Görüntülerin sonunda patlamaya dayanıklı bir kapıya ulaşıldı. Ancak kapının ardından ne olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 10

İsrail ordusunun paylaştığı görüntülere göre, rehineler Şifa Hastanesi'ne böyle götürüldü. Rehinelerin Taylandlı ve Nepalli olduğu iddia edildi.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 11

Şifa Hastanesi'den tahliyeler de devam etti. 30'dan fazla prematüre bebek Mısır'a götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı'na sevk edildi.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 12

Çatışmaların 45. gününde İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı ise 300 artarak 13 bin 300 oldu. Ölenlerin 5 bin 600'ü çocuk, 3 bin 550'si kadın.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 13
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 14
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 15
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 16
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 17
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 18
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 19
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 20
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 21
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 22
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 23
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 24
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın - 25
DAHA FAZLA GÖSTER