Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Anlaşma yakın
İsrail ile Hamas arasında 45 gündür kesintisiz süren çatışmalara ara verilecek mi? Amerikan basınına göre taraflar çatışmalara 5 gün ara verilmesini öngören anlaşmaya çok yakın. Müzakerelerin arabulucusu Katar da küçük anlaşmazlıklar kaldığını söylüyor. ABD Başkanı Joe Biden ise anlaşmanın yakın olduğunu düşündüğünü söyledi. Gazze'de can kaybı ise 13 bini aşmış durumda.
İsrail Hamas arasındaki savaş yedinci haftasında. Bölgede ateşkes için çabalar sürüyor.
Dolaylı müzakerelere arabulucuk yapan Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed El Sani, Hamas ile İsrail arasında esir takasının yakında gerçekleşebileceğini işaret etti. Müzakerelerde çözülebilecek lojistik küçük zorluklar kaldığını söyledi.