Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı

İsrail ile Hamas arasında 45 gündür kesintisiz süren çatışmalara ara verilecek mi? Amerikan basınına göre taraflar çatışmalara 5 gün ara verilmesini öngören anlaşmaya çok yakın. Müzakerelerin arabulucusu Katar da küçük anlaşmazlıklar kaldığını söylüyor. Can kaybı ise 13 bini aşmış durumda.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 1

İsrail Hamas arasındaki savaş yedinci haftasında. Bölgede ateşkes için çabalar sürüyor.

Dolaylı müzakerelere arabulucuk yapan Katar'ın Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed El Sani, Hamas ile İsrail arasında esir takasının yakında gerçekleşebileceğini işaret etti. Müzakerelerde çözülebilecek lojistik küçük zorluklar kaldığını söyledi.

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Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 2

Hafta sonu Amerikan The Washington Post gazetesi de çatışmalara geçici ara için anlaşmaya varıldığını yazdı. Amerikan yönetimi ise "Henüz anlaşmaya varılmadı, taslak çalışması sürüyor" açıklaması yaptı.

İsrail'in ABD Büyükelçisi Michael Herzog, ABC'ye konuştu. "Ateşkes için umutluyum" dedi. Herzog çalışmaların sürdüğünü belirtti. Herzog, ayrıntı vermedi.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 3

Taslak metne göre, ateşkes süresi beş gün. Buna karşılık olarak Hamas bu süreçte en az 50 kadın ve çocuk rehineyi serbest bırakacak.

Bu işlem 24 saatlik aralıklarla olacak.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 4

İSRAİL'İN SALDIRILARI 45. GÜNÜNDE

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini büyük ölçüde işgal etmiş durumda.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 5

İsrail ele geçirdiği bölgelerdeki yüksek noktalarda bayrak astı.

İsrail güçlerinin gece yaralı ve yerlerinden edilen sivillerin bulunduğu Endonezya hastanesine saldırdı. Saldırıda ölenler oldu.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 6

Ardından da tanklar hastane önüne konuşlandı. Çevredeki binaların çatıların keskin nişancılar yerleştirildi. 6 binden fazla sivilin bulunduğu belirtilen hastane ablukaya alındı.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 7

İsrail ordusı Şifa Hastanesi'ne ait de görüntüler paylaştı. Yayınlanan videoda, Hamas'a ait olduğu öne sürülen bir tünel yer aldı. 10 metre derinliğindeki tünelin 55 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 8

Görüntülerin sonunda patlamaya dayanıklı bir kapıya ulaşıldı. Ancak kapının ardından ne olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 9

İsrail ordusunun paylaştığı görüntülere göre, rehineler Şifa Hastanesi'ne böyle götürüldü. Rehinelerin Taylandlı ve Nepalli olduğu iddia edildi.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 10

Şifa Hastanesi'den tahliyeler de devam etti. 30'dan fazla prematüre bebek Mısır'a götürülmek üzere Refah Sınır Kapısı'na sevk edildi.

Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 11
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 12
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 13
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 14
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 15
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 16
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 17
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 18
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 19
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 20
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 21
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 22
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 23
Gazze'de 5 günlük ateşkes ihtimali: Küçük anlaşmazlıklar kaldı - 24
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