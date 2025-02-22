Gazze'de 7. esir takası: İsrail Filistinli mahkumların teslimini geciktirdi, Hamas tepki gösterdi
Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu gerçekleştiriliyor. Hamas yedinci turda üç yerine altı İsrailli esiri serbest bıraktı. Refah'ta iki, Gazze'nin merkezinde bir esir Kızılhaç'a teslim edildi. Üç rehine de Nuseyrat'ta törenle bırakıldı. Buradaki rehinelerden biri, serbest bırakılırken Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üyesini alnından öptü. İsrailli esirlere karşılık 602 Filistinli esir, hapishanelerden serbest bırakılacak. İsrail'in Filistinli esirlerin teslimini Başbakan Netanyahu'nun bu akşam düzenleyeceği "güvenlik toplantısının" bitimine kadar geciktireceği belirtildi. Duruma tepki gösteren Hamas, "İsrail'in Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmaması, anlaşmanın apaçık bir ihlalidir" açıklamasını yaptı.
İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu bugün gerçekleştiriliyor.
Hamas 6 İsrailli esiri serbest bıraktı.
Kızılhaç'a teslim edilen rehinelerin isimleri şöyle: Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto.
İlk olarak Shoham ve Mengisto, Refah'ta Kızılhaç'a teslim edildi. İsrail basını, Sayed ve Mengistu'nun 10 yıldan uzun bir süredir Gazze'de rehin tutulduğunu iddia etti.
Diğer üç rehine Nuseyrat'ta serbest bırakıldı. Buradaki rehinelerden birinin, bırakılırken Kassam Tugayları savaşçısının alnından öpmesi dikkat çekti.
Altıncı esir, Gazze'nin merkezinde Kızılhaç'a ulaştırıldı.