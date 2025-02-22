Gazze'de 7. esir takasında kriz | İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını diğer rehineler bırakılana kadar erteledi

Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu gerçekleştiriliyor. Hamas yedinci turda üç yerine altı İsrailli esiri serbest bıraktı. Refah'ta iki, Gazze'nin merkezinde bir esir Kızılhaç'a teslim edildi. Üç rehine de Nuseyrat'ta törenle bırakıldı. Buradaki rehinelerden biri, serbest bırakılırken Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üyesini alnından öptü. İsrailli esirlere karşılık 602 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyordu ama İsrail takası geciktirdi. Hamas gecikme üzerine "İsrail'in Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmaması, anlaşmanın apaçık bir ihlalidir" açıklamasını yaptı. Daha sonra İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Filistinli mahkumların serbest bırakılması planının diğer rahineler serbest bırakılana kadar ertelendiği duyuruldu.

Gazze'de 7. esir takasında kriz | İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını diğer rehineler bırakılana kadar erteledi - 1

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu krize dönüştü.

Hamas 7. esir takası kapsamında dün 6 İsrailli esiri serbest bıraktı.

Kızılhaç'a teslim edilen rehinelerin isimleri şöyle: Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto.

İlk olarak Shoham ve Mengisto, Refah'ta Kızılhaç'a teslim edildi. İsrail basını, Sayed ve Mengistu'nun 10 yıldan uzun bir süredir Gazze'de rehin tutulduğunu iddia etti.

Diğer üç rehine Nuseyrat'ta serbest bırakıldı. Buradaki rehinelerden birinin, bırakılırken Kassam Tugayları savaşçısının alnından öpmesi dikkat çekti.

Altıncı esir, Gazze'nin merkezinde Kızılhaç'a ulaştırıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de 7. esir takasında kriz | İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını diğer rehineler bırakılana kadar erteledi - 2

HAMAS: İKİNCİ AŞAMAYA HAZIRIZ

Hamas ikinci aşamaya geçmeye, kapsamlı bir takas anlaşması yapmaya, kalıcı ateşkese ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesine hazır olduğunu bildirdi.

İsrailli esirlere karşılık 602 Filistinli mahkumun hapishanelerden serbest bırakılması bekleniyordu ancak beklenen olmadı.

Gazze'de 7. esir takasında kriz | İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını diğer rehineler bırakılana kadar erteledi - 3

İSRAİL FİLİSTİNLİ MAHKUMLARI SERBEST BIRAKMADI

İsrail, Filistinli mahkumları serbest bırakmadı.

Hamas gecikme üzerine "İsrail'in Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmaması, anlaşmanın apaçık bir ihlalidir" açıklamasını yaptı. 

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada  Filistinli mahkumların serbest bırakılması planının diğer rahineler serbest bırakılana kadar ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı belirtildi.

Gazze'de 7. esir takasında kriz | İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını diğer rehineler bırakılana kadar erteledi - 4

İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN TESLİMİNİ GECİKTİRDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakması gereken 620 Filistinli esirin teslimini, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun düzenleyeceği "güvenlik toplantısının" bitimine kadar geciktireceği duyurulmuştu.

Gazze'de 7. esir takasında kriz | İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını diğer rehineler bırakılana kadar erteledi - 5

HAMAS: TESLİM GECİKTİRİLMESİ ATEŞKESİN APAÇIK İHLALİ

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in esir takasının yedinci turunda Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmaması, anlaşmanın apaçık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Kanu, "Hamas, arabulucuların esir takası sürecini başarıya ulaştırma çabalarına yanıt verirken, savaş suçlusu Netanyahu, esirlerin serbest bırakılmasını geciktirmeye devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Arabuluculara (Mısır ve Katar) ve anlaşmanın garantör taraflarına seslenen Kanu, İsrail'e ateşkes anlaşmasına bağlı kalması için baskı yapılmasını istedi.

Gazze'de 7. esir takasında kriz | İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını diğer rehineler bırakılana kadar erteledi - 6

CENAZE KRİZİ

Hamas, rehine ve mahkum takası anlaşması kapsamında önceki gün dört rehinenin cansız bedenini İsrail'e teslim etti.

İsrail ordusu, teslim edilen cenazelerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığını öne sürerek bunun ateşkes anlaşmasının "son derece ciddi bir ihlali" olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ihlal nedeniyle "Hamas'a bedel ödeteceğini" söyledi.

Hamas iddialar üzerine İsrailli rehine Şiri Bibas'ın kalıntılarının, İsrail hava saldırısının Bibas'ın tutulduğu yeri vurmasının ardından enkazdan çıkarılan diğer insan kalıntılarıyla karışmış gibi göründüğünü belirtti.

Filistinli grup daha sonra Bibas'ın naaşını İsrail'e teslim etti. İsrail, Bibas'ın kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Hamas, rehine takası kapsamında şu ana kadar 25'i sağ, 3'ü cenaze olmak üzere 28 İsrailli rehineyi teslim etti.

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