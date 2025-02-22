Gazze'de 7. esir takasında kriz | İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını diğer rehineler bırakılana kadar erteledi

CENAZE KRİZİ

Hamas, rehine ve mahkum takası anlaşması kapsamında önceki gün dört rehinenin cansız bedenini İsrail'e teslim etti.

İsrail ordusu, teslim edilen cenazelerden birinin Shiri Bibas'a ait olmadığını öne sürerek bunun ateşkes anlaşmasının "son derece ciddi bir ihlali" olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ihlal nedeniyle "Hamas'a bedel ödeteceğini" söyledi.

Hamas iddialar üzerine İsrailli rehine Şiri Bibas'ın kalıntılarının, İsrail hava saldırısının Bibas'ın tutulduğu yeri vurmasının ardından enkazdan çıkarılan diğer insan kalıntılarıyla karışmış gibi göründüğünü belirtti.

Filistinli grup daha sonra Bibas'ın naaşını İsrail'e teslim etti. İsrail, Bibas'ın kimliğinin tespit edildiğini açıkladı.

Hamas, rehine takası kapsamında şu ana kadar 25'i sağ, 3'ü cenaze olmak üzere 28 İsrailli rehineyi teslim etti.