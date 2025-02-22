Gazze'de 7. esir takasında kriz | İsrail, Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını diğer rehineler bırakılana kadar erteledi
Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu gerçekleştiriliyor. Hamas yedinci turda üç yerine altı İsrailli esiri serbest bıraktı. Refah'ta iki, Gazze'nin merkezinde bir esir Kızılhaç'a teslim edildi. Üç rehine de Nuseyrat'ta törenle bırakıldı. Buradaki rehinelerden biri, serbest bırakılırken Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üyesini alnından öptü. İsrailli esirlere karşılık 602 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyordu ama İsrail takası geciktirdi. Hamas gecikme üzerine "İsrail'in Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmaması, anlaşmanın apaçık bir ihlalidir" açıklamasını yaptı. Daha sonra İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Filistinli mahkumların serbest bırakılması planının diğer rahineler serbest bırakılana kadar ertelendiği duyuruldu.
İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu krize dönüştü.
Hamas 7. esir takası kapsamında dün 6 İsrailli esiri serbest bıraktı.
Kızılhaç'a teslim edilen rehinelerin isimleri şöyle: Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto.
İlk olarak Shoham ve Mengisto, Refah'ta Kızılhaç'a teslim edildi. İsrail basını, Sayed ve Mengistu'nun 10 yıldan uzun bir süredir Gazze'de rehin tutulduğunu iddia etti.
Diğer üç rehine Nuseyrat'ta serbest bırakıldı. Buradaki rehinelerden birinin, bırakılırken Kassam Tugayları savaşçısının alnından öpmesi dikkat çekti.
Altıncı esir, Gazze'nin merkezinde Kızılhaç'a ulaştırıldı.