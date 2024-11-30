Gazze'de acılar son bulacak mı? Hamas'tan ilk adım

ABD'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD, hafta içinde yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes görüşmelerini canlandırmak için Katar, Mısır ve Türkiye ile yeni çabalar başlatacağını bildirmişti.

AFP haber ajansına konuşan ve konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir Hamas yetkilisi, heyetin bugün Mısırlı yetkililerle Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması için fikir alışverişinde bulunacağını kaydetti.