Gazze'de acılar son bulacak mı? Hamas'tan ilk adım

İsrail'in 421 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes bir kez daha gündemde. ABD, Gazze'deki ateşkes görüşmelerini canlandırmak için Katar, Mısır ve Türkiye ile yeni çabalar başlattığını açıklamıştı. Görüşmelere hazır olduğunu bildiren Filistinli grup Hamas, bugün ilk adımı atıyor. (Editör: Derya Doğan)

Gazze'de acılar son bulacak mı? Hamas'tan ilk adım - 1

Lübnan’ın ardından İsrail'in 421 gündür bombardıman altında tuttuğu Gazze’de de ateşkese varılması için yeniden görüşmeler başladı.

Hamas'ın üst düzey yetkilisi Basem Naim, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Kahire'ye gideceğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de acılar son bulacak mı? Hamas'tan ilk adım - 2

ABD'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

ABD, hafta içinde yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes görüşmelerini canlandırmak için Katar, Mısır ve Türkiye ile yeni çabalar başlatacağını bildirmişti.

AFP haber ajansına konuşan ve konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen bir Hamas yetkilisi, heyetin bugün Mısırlı yetkililerle Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir anlaşması için fikir alışverişinde bulunacağını kaydetti.

Gazze'de acılar son bulacak mı? Hamas'tan ilk adım - 3

CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze'deki sağlık yetkilileri dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 44 bin 363'e yükseldiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'deki son saldırılarında 33 kişi öldü, 137 kişi yaralandı.

Toplam yaralı sayısı 105 bin 70'e ulaştı.

Gazze'de acılar son bulacak mı? Hamas'tan ilk adım - 4

HAMAS HAZIR

Lübnan'da dört gün önce ateşkesin duyurulmasının ardından Hamas, Gazze'de ateşkes sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Filistinli örgütten bir yetkili, "Mısır, Katar ve Türkiye'deki arabuluculara Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ve esir takasına ilişkin ciddi bir anlaşmaya hazır olduğunu bildirdik" demişti.

Yetkili, Hamas'ın Gazze'de ateşkes için her türlü çabayla işbirliğine bağlı olduğunu vurgularken, İsrail'i anlaşmayı engellemekle suçlamıştı.

Gazze'de acılar son bulacak mı? Hamas'tan ilk adım - 5
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