Gazze'de acılar son bulacak mı? Hamas'tan ilk adım
İsrail'in 421 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ateşkes bir kez daha gündemde. ABD, Gazze'deki ateşkes görüşmelerini canlandırmak için Katar, Mısır ve Türkiye ile yeni çabalar başlattığını açıklamıştı. Görüşmelere hazır olduğunu bildiren Filistinli grup Hamas, bugün ilk adımı atıyor. (Editör: Derya Doğan)
Lübnan’ın ardından İsrail'in 421 gündür bombardıman altında tuttuğu Gazze’de de ateşkese varılması için yeniden görüşmeler başladı.
Hamas'ın üst düzey yetkilisi Basem Naim, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere bugün Kahire'ye gideceğini söyledi.