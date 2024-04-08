Gazze'de açlık krizi: "Gazze’deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor"
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail’in zorla aç ve susuz bırakarak yardımları engellediği Gazze’deki kıtlığın, bebek ve çocukların ölümüne yol açtığını belirtti. “Gazze’deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor.” uyarısında bulunan Lazzarini, "Kırmızı çizgiler dahil tüm çizgiler aşıldı." dedi.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Lazzarini, X sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı.