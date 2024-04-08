Gazze'de açlık krizi: "Gazze’deki cehennem çukuru günbegün derinleşiyor"

İsrail’in Gazze’deki saldırılarının başlamasından itibaren buradaki insanların yaşadığı dehşeti hiçbir kelimenin tam olarak anlatamayacağını vurgulayan Lazzarini, “2 milyon insanın hayatları çoğu zaman bir gecede altüst oldu. Birçoğu en değerlisini, sevdiklerini kaybetti." ifadelerini kullandı.