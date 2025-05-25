Gazze'de açlık krizi | Lama neredeyse 1 yaşında ama sadece 5 kilogram ağırlığında

MERVAT HIJAZI:

"Tükendik. O kadar yorgunuz ki, ölüm daha onurlu olurdu. Hayat bir trajediye dönüştü. Ölmek daha saygın olurdu; bu bir yaşam değil. Çocuklarım uyanıyor ve yiyecek bir şey istiyor. Geceleri onların ne yiyeceğini, ne içeceğini, günü nasıl geçireceklerini düşünmekten uyuyamıyorum."