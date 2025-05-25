Gazze'de açlık krizi | Lama neredeyse 1 yaşında ama sadece 5 kilogram ağırlığında
İsrail'in Gazze'ye girişine izin verdiği yardım miktarı ihtiyacın çok altında. Kıtlığın eşiğindeki bölgede yaşam zorlu. Yeni doğan bebeklerin payına açlık ve ölüm düşüyor.
11 aylık Gazzeli Lama hayata gözlerini açtığında İsrail doğduğu topraklara saldırıyordu.
O, neredeyse bir yaşına geldi. Ama sadece 5 kilogram ağırlığında.
Dünya Sağlık örgütü standartlarına göre Lama'nın kilosu, normal gelişimi için gerekenin yarısı kadar.