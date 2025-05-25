Gazze'de açlık krizi | Lama neredeyse 1 yaşında ama sadece 5 kilogram ağırlığında

İsrail'in Gazze'ye girişine izin verdiği yardım miktarı ihtiyacın çok altında. Kıtlığın eşiğindeki bölgede yaşam zorlu. Yeni doğan bebeklerin payına açlık ve ölüm düşüyor.

Gazze'de açlık krizi | Lama neredeyse 1 yaşında ama sadece 5 kilogram ağırlığında - 1

11 aylık Gazzeli Lama hayata gözlerini açtığında İsrail doğduğu topraklara saldırıyordu.

O, neredeyse bir yaşına geldi. Ama sadece 5 kilogram ağırlığında. 

Dünya Sağlık örgütü standartlarına göre Lama'nın kilosu, normal gelişimi için gerekenin yarısı kadar. 

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Gazze'de açlık krizi | Lama neredeyse 1 yaşında ama sadece 5 kilogram ağırlığında - 2

Hijazi ailesi, Gazze'de 2 milyonu aşkın kişi gibi büyük bir yaşam mücadelesi içinde.

38 yaşındaki Mervat Hijazi'nin eşi, Kasım 2023'te bir yardım kuruluşunun mutfağından ailesi için yemek temin etmek üzere evin ayrılmıştı. Bir daha da dönemedi. 

Gazze'nin kuzeyindeki Sabra bölgesinde İsrail bombardımanı sonucu hayatını kaybetti.

Gazze'de açlık krizi | Lama neredeyse 1 yaşında ama sadece 5 kilogram ağırlığında - 3

Mervat Hijazi de eşinin ölümünün ardından  altı çocuğuyla birlikte evini terk etmek zorunda kaldı.

Önce güneye Deyr el Balat'a gitti. Yerinden edilenlerin kaldığı kampa yerleşti.

Ocak ayındaki ateşkesten sonra Hijazi ailesi evine döndü ama evleri büyük hasar almıştı.

Gazze'de açlık krizi | Lama neredeyse 1 yaşında ama sadece 5 kilogram ağırlığında - 4

Genç kadın şimdilerde altı çocuğuyla enkazın ortasında kurulmuş bir çadırda yaşıyor. Ekmeğe ulaşmak bile onlar için çok güç. Onlar sadece yeniden başlayan bombardıman nedeniyle değil, açlık sebebiyle de uyuyamıyor.

Gazze'de açlık krizi | Lama neredeyse 1 yaşında ama sadece 5 kilogram ağırlığında - 5

MERVAT HIJAZI: 

"Tükendik. O kadar yorgunuz ki, ölüm daha onurlu olurdu. Hayat bir trajediye dönüştü. Ölmek daha saygın olurdu; bu bir yaşam değil. Çocuklarım uyanıyor ve yiyecek bir şey istiyor. Geceleri onların ne yiyeceğini, ne içeceğini, günü nasıl geçireceklerini düşünmekten uyuyamıyorum."

Gazze'de açlık krizi | Lama neredeyse 1 yaşında ama sadece 5 kilogram ağırlığında - 6

Hijazi ailesi, yardım kuruluşlarının mutfakları olmasa boğazlarından lokma geçemeyecek noktada. Gazze'de onlar gibi 2 milyonu aşkın insan var.

Geçtiğimiz hafta İsrail, 2 Mart'tan bu yana ilk kez bölgeye un ve bebek maması da dahil olmak üzere insani yardım girişine onay verdi. Ancak yardımlar yeterli değil. 

Birleşmiş Milletler'e göre de 100 tırlık yardım girişi okyanusta bir damla. Yardım görevlileri günlük en az 500 yardım TIR'ına ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Gazze'de açlık krizi | Lama neredeyse 1 yaşında ama sadece 5 kilogram ağırlığında - 7

80 GÜNDE 326 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Hükümeti, İsrail’in uyguladığı sistematik aç bırakma politikası nedeniyle 80 günde 326 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ofis, 80 günlük kuşatma sürecinde, 58 kişinin yetersiz beslenmeden, 242 kişinin gıda ve ilaç eksikliğinden, 26 böbrek hastasının sağlık hizmeti yetersizliğinden öldüğünü, 300'den fazla düşük vakasının da kaydedildiğini duyurdu.

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