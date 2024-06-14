Gazze'de açlık krizi: Ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

İsrail ordusunun 7 Mayıs’ta Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını işgal etmesi, Gazze’ye yardım akışının durmasına, yaralı ve hastaların tedavi için yurt dışına çıkamamasına neden oldu ve Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani felaketi daha da kötüleştirdi.