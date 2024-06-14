Gazze'de açlık krizi: Ölenlerin sayısı 40'a yükseldi
İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana şiddetli saldırılar düzenlediği, sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle ciddi gıda, su, ilaç ve yakıt kıtlığı altında son derece zor şartların yaşandığı Gazze’de, açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a çıktı.
Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre Gazzeli bir çocuk, kıtlık ve susuzluğa bağlı nedenlerle Deyr el-Belah kentindeki Mescid-i Aksa Şehitleri Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları, bu vakayla birlikte Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme kurbanlarının sayısının 40'a çıktığını bildirdi.