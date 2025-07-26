Gazze'de açlık savaşı: İsrail askeri, yemekleri toprağa gömmüş

2 MART'TAN BERİ ABLUKADA

Dünya Gıda Programı, Gazze’de yaşayan her üç kişiden birinin günlerdir hiçbir şey yemediğini ve kıtlığın yayılma riski taşıdığını bildiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Hamas’la yapılmış ateşkes ve esir takası anlaşmalarını uygulamaktan kaçınıyor.

Aynı tarihten itibaren Gazze’ye girişe hazır bekleyen yüzlerce yardım tırı sınırda yığılmış durumda. İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması, binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden oluyor.