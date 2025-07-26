Gazze'de açlık savaşı: İsrail askeri, yemekleri toprağa gömmüş
İsrail askerleri, 83 çocuğun açlıktan öldüğü Gazze'ye gitmeye çalışan binden fazla fazla yardım tırındaki gıda, içme suyu ve tıbbi malzemeyi imha ettiklerini itiraf etti.
İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze’de açlık krizi her geçen gün derinleşiyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, dün itibarıyla 7 Ekim 2023’ten bu yana açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 122’ye ulaştığını açıkladı. Bunlarıın 83'ü çocuk.