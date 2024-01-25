Gazze'de akaryakıt krizi artarak devam ediyor

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde akaryakıt krizi yaşanıyor. Akaryakıt olmaması ve elektrik kesintisi nedeniyle halkın yaşam şartları giderek zorlaşıyor.

Gazze'de akaryakıt krizi artarak devam ediyor - 1

İsrail hükümetinin 7 Ekim'de başlayan saldırılarının ardından Gazze'deki akaryakıt krizi artarak devam ediyor.

Gazzeliler, bitkisel yağ ve mazotu yakıt deposuna ekleyerek arabalarını çalıştırıyor. Yakıt olmaması nedeniyle kentteki akaryakıt istasyonlarının kapalı olduğu görülüyor.

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Gazze'de akaryakıt krizi artarak devam ediyor - 2

Gazzeliler, bitkisel yağ ve mazotu yakıt deposuna ekleyerek arabalarını çalıştırıyor. Yakıt olmaması nedeniyle kentteki akaryakıt istasyonlarının kapalı olduğu görülüyor.

Gazze'de akaryakıt krizi artarak devam ediyor - 3

Gazze, elektrik ve yakıt olmadan gıda ve temiz su üretemiyor ve ulaştırılan insani yardımların dağıtılması aksıyor.

Gazze şeridinde yaşayan insanlar, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalma riski ile yaşıyor ve savaşın yanında temel kaynak ve hijyen sıkıntısı nedeniyle hastalıklar yayılmaya devam ediyor.

Gazze'de akaryakıt krizi artarak devam ediyor - 4
Gazze'de akaryakıt krizi artarak devam ediyor - 5
Gazze'de akaryakıt krizi artarak devam ediyor - 6
Gazze'de akaryakıt krizi artarak devam ediyor - 7
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