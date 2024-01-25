Gazze'de akaryakıt krizi artarak devam ediyor

Gazze, elektrik ve yakıt olmadan gıda ve temiz su üretemiyor ve ulaştırılan insani yardımların dağıtılması aksıyor.

Gazze şeridinde yaşayan insanlar, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalma riski ile yaşıyor ve savaşın yanında temel kaynak ve hijyen sıkıntısı nedeniyle hastalıklar yayılmaya devam ediyor.