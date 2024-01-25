Gazze'de akaryakıt krizi artarak devam ediyor
İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde akaryakıt krizi yaşanıyor. Akaryakıt olmaması ve elektrik kesintisi nedeniyle halkın yaşam şartları giderek zorlaşıyor.
İsrail hükümetinin 7 Ekim'de başlayan saldırılarının ardından Gazze'deki akaryakıt krizi artarak devam ediyor.
Gazzeliler, bitkisel yağ ve mazotu yakıt deposuna ekleyerek arabalarını çalıştırıyor. Yakıt olmaması nedeniyle kentteki akaryakıt istasyonlarının kapalı olduğu görülüyor.