Gazze'de ateşkes: "Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın"

Gazze'da ateşkes ve rehine anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olunduğu yönünde haberler var. İsrail medyasına göre, rehine anlaşması haftalar içinde sağlanabilir. İsrail sağ rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın yanı sıra ölen rehinelerin cenazelerini de teslim almak istiyor. Geçmişte İsrail askerlerinin çekilmesini şart koşan Hamas'ın, İsrail ve Hizbullah ateşkesinin yanı sıra Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından duruşunu değiştirdiği ifade edilliyor.

Gazze'de ateşkes: "Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın" - 1

HAFTALAR İÇİNDE SAĞLANABİLİR

İsrail medyasında yer alan iddialara göre, Gazze'de rehine anlaşması haftalar içinde sağlanabilir.

Hayom gazetesine göre 25 Aralık'ta başlayacak Hanuka Yahudi bayramı öncesinde rehine ve ateşkes anlaşmasına varılabilir.

En büyük pürüzse serbest bırakılacak rehinelerin sayısıyla ilgili yaşanan görüş ayrılıkları.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkes: "Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın" - 2

NETANYAHU'DAN TRUMP'A ÇAĞRI

İsrail Hamas'ın mümkün olduğunca çok rehineyi serbest bırakmasını sağlamayı hedefliyor. Hamas ise buna sıcak bakmıyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netahyahu, telefonda görüştüğü Donald Trump'tan Hamas'ı daha fazla rehine serbest bırakması için ikna etmesini istedi.

Gazze'de ateşkes: "Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın" - 3

İSRAİL ÖLEN REHİNELERİ DE İSTİYOR

Hamas'ın ellinde halen 96 rehine olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan 36'sının çeşitli zamanlarda öldüğü belirtiliyor.

İsrail sağ rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın yanı sıra ölen rehinelerin cenazelerini de teslim almak istiyor.

Gazze'de ateşkes: "Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın" - 4

SİNVAR'IN ÖLÜMÜ HAMAS'IN TUTUMUNU DEĞİŞTİRDİ

Amerikan Wall Street journal gazetesi, geçen hafta Hamas'ın ateşkes sonrası, İsrail askerlerinin Gazze'de kalmasını kabul ettiğini ileri sürmüştü.

Hamas'ın Gazze'deki Philadelphi ve Netzarim koridorlarının yanı sıra, Mısır sınırındaki Refah kapısının kontrolünü de İsrail'e bırakmayı kabul ettiği belirtilmişti.

Geçmişte İsrail askerlerinin çekilmesini şart koşan Hamas'ın, İsrail ve Hizbullah ateşkesinin yanı sıra Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından duruşunu değiştirdiği ifade edilliyor.

Gazze'de ateşkes: "Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın" - 5

Suudi Arabistan medyasına konuşan üst düzey bir hamaslı yetkili de ateşkes ve rehine anlaşmasına hiç olmadıkları kadar yakın olduklarını söyledi.

Yetkili, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da anlaşmayı engellemeye çalışmadığını belirtti.

Gazze'de ateşkes: "Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın" - 6

ATEŞKES SÜRESİ UZAR MI?

Lübnan'da yayımlanan El Akhbar gazetesi ise ateşkes görüşmelerinin serbest bırakılacak rehinelerin sayısıyla ilgili yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle çıkmaza girdiğini belirti.

Gazete daha çok rehine serbest bırakılarak ateşkes süresinin daha uzun tutulmaya çalışıldığını ancak bu konuda görüş birliğine varılamadığını yazdı.

Gazze'de ateşkes: "Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın" - 7

Jerusalem Post gazetesiyse İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump'ın sıcak bakmadığını yazdı.

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Trupm'ın İsrail'i uluslararası imajının daha da zedeleneceği endişesiyle böyle bir atım atmaması konusunda uyardığı belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes: "Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın" - 8
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