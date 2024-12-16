Gazze'de ateşkes: "Anlaşma hiç olmadığı kadar yakın"
Gazze'da ateşkes ve rehine anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakın olunduğu yönünde haberler var. İsrail medyasına göre, rehine anlaşması haftalar içinde sağlanabilir. İsrail sağ rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın yanı sıra ölen rehinelerin cenazelerini de teslim almak istiyor. Geçmişte İsrail askerlerinin çekilmesini şart koşan Hamas'ın, İsrail ve Hizbullah ateşkesinin yanı sıra Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından duruşunu değiştirdiği ifade edilliyor.
HAFTALAR İÇİNDE SAĞLANABİLİR
İsrail medyasında yer alan iddialara göre, Gazze'de rehine anlaşması haftalar içinde sağlanabilir.
Hayom gazetesine göre 25 Aralık'ta başlayacak Hanuka Yahudi bayramı öncesinde rehine ve ateşkes anlaşmasına varılabilir.
En büyük pürüzse serbest bırakılacak rehinelerin sayısıyla ilgili yaşanan görüş ayrılıkları.