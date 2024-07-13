Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne?

İSRAİL'İN BİTMEYEN TALEPLERİ

ABD ve Arap yetkililer, İki tarafın da bir anlaşmaya daha önce olduğundan daha yakın olduğunu öne sürüyor.



Ancak aktarılana göre İsrail, eklifin genel hatlarına yeni koşullar eklemeye devam ediyor. Bununla birlikte her iki taraf da bazı ayrıntılarıkonuşmaktan ve çözüme bağlamaktan kaçınıyor.