Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne?

İsrail saldırıları 281. gününde devam ederken Gazze'de ateşkes görüşmeleri çıkmaza girmiş durumda. Yetkililer, iki tarafın anlaşmaya daha önce olduğundan çok daha yakın olduğunu öne sürüyor. Ancak gittikçe artan yeni İsrail talepleri ve detaylardaki anlaşmazlıklar müzakereleri çıkmaza sürüklüyor. İsrail güçlerinin bölgedeki kritik noktalarda kalmasına yönelik ısrar bir anlaşmanın yakın olabileceğine dair iyimserliği azaltan birkaç engelden biri.

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 1

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması için görüşmeler devam ediyor.

Görüşmeler kapsamında Mısır ve Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru olarak bilinen 13 kilometrelik koridordan İsrail askerlerinin çekilmesi konusunda haberler gündemde.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 2

"İSRAİL ASKERLERİ KALACAK"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Mısır ile bu konuda müzakerelerde bulunulduğuna dair haberleri "tamamen yalan haber" olarak nitelendirerek reddetti.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan, İsrail'in Philadelphi Koridoru olarak bilinen bölgede kalması konusunda ısrar ediyor" denildi.

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 3

ANLAŞMANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERDEN BİRİ

Daha önce devam eden görüşmelerin en önemli odak noktasının İsrail askerlerinin sınırdan çekilmesi olduğu yönünde haberler çıkmıştı.

İsrail birliklerinin koridorda kalacağı konusunda ısrar, çatışmayı durdurma konusunda bir anlaşmanın yakın olabileceğine dair iyimserliği azaltan birkaç engelden biri.

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 4

"DAHA ÖNCE KARARLAŞTIRILANIN ÇOK ÖTESİNDE"

Mısır devlet televizyonu, kimliği belirsiz bir yetkiliye atıfta bulunarak, "tartışmalı noktalar, ABD, Katar ve Mısır'ı içeren arabulucularla daha önce kararlaştırılanların ötesine geçiyor" dedi.

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 5

HEM İSRAİL HEM DE HAMAS KABUL ETTİ

ABD Başkanı Joe Biden, bu haftaki NATO Zirvesi'nin kapanışında verdiği basın toplantısında bir anlaşmaya varılabileceğine dair güvenini dile getirerek, altı hafta önce ortaya koyduğu ateşkes planının "çerçevesinin hem İsrail hem de Hamas tarafından kabul edildiğini" söyledi.

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 6

"EĞİLİM OLUMLU"

Biden, "Hala kapatılması gereken boşluklar var. Ancak ilerleme kaydediyoruz, eğilim olumlu" ifadelerini kullandı.

Biden'ın konuşmasından sadece birkaç saat önce, Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan da "olumlu" işaretler olduğunu söyledi.

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 7

İSRAİL'İN BİTMEYEN TALEPLERİ

ABD ve Arap yetkililer, İki tarafın da bir anlaşmaya daha önce olduğundan daha yakın olduğunu öne sürüyor.

Ancak aktarılana göre İsrail, eklifin genel hatlarına yeni koşullar eklemeye devam ediyor. Bununla birlikte her iki taraf da bazı ayrıntılarıkonuşmaktan ve çözüme bağlamaktan kaçınıyor.

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 8

"NETANYAHU SÜRECİ KASITLI OLARAK DURDURUYOR"

Netanyahu ile İsrail Savunma Kuvvetleri liderliği arasındaki devam eden gerginliği yansıtan İsrail medyası, başbakanı süreci kasıtlı olarak durdurmaya çalışmakla suçluyor.

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 9

"ABD SEÇİMLERİNE KADAR UZATACAK"

Müzakereler hakkında bilgisi olan eski bir üst düzey Mısırlı yetkili, "Top Netanyahu'nun sahasında. Netanyahu barış istemiyor. Hepsi bu. Bu savaşı 5 Kasım'a kadar uzatmak için bahaneler bulacak" diye konuştu.

Bu tarih, ABD başkanlık seçimlerinin tarihi. Anketler, mevcut başkan Biden'ın rakibi eski başkan Donald Trump'ın gerisinde olduğunu gösteriyor.

Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi, savaşta İsrail'in davranışlarını daha az eleştiriyor.

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 10

ABD VE İSRAİL ARASINDA GERİLİM

Hamas, perşembe günü yaptığı açıklamada Netanyahu'yu "bu müzakere turunu engellemek amacıyla zaman kazanmak için erteleme yapmakla" suçladı.

Netanyahu'nun 24 Temmuz'da Kongre'nin ortak oturumuna hitap etmek üzere Washington'a gitmesi planlanıyor.

Savaşın sivil kayıpları arttıkça İsrail lideriyle ilişkisi daha da gerginleşen Biden'ın onunla resmi bir toplantı yapıp yapmayacağı belirsiz.

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 11

ÜÇ AŞAMALI PLAN

Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu üç aşamalı plan, ateşkes ve insani yardımda artışla altı haftalık bir ilk aşamayı içeriyor.

İsrail güçleri tüm nüfuslu bölgelerden çekilecek ve Gazze'de tutulan kadın, yaşlı ve yaralı rehineler, İsrail'de tutulan yüzlerce Filistinli tutukluyla değiştirilecek. 

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 12

Filistinliler ayrıca, uzun süredir İsrail birlikleri tarafından bloke edilen bölgelerdeki evlerine geri dönmek için serbest geçiş hakkına sahip olacaklar.

Hiçbir ihlalin gerçekleşmediği varsayıldığında, altı haftalık ateşkes, İsrail'in tamamen çekilmesini ve kalan rehinelerin serbest bırakılmasını içeren "kalıcı bir ateşkes" öngören ikinci bir aşamayı müzakere ederken süresiz olarak devam edecek.

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 13

Üçüncü aşama, uluslararası olarak finanse edilen Gazze yeniden inşasını, yeni Filistin yönetimini ve sonunda bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını içerecek.

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 14

HAMAS TALEPLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Hamas, geçen hafta sonu, ilk aşamaya girmeden önce kalıcı bir ateşkes ve İsrail'in tam geri çekilmesinin garanti altına alınması talebini geri çekti.

Biden yönetimi bu hareketi Hamas'ın müzakere pozisyonunda "önemli bir ayarlama" olarak nitelendirdi.

Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne? - 15

Kalıcı bir ateşkesten uzak olan Netanyahu, rehinelerin serbest bırakılmasının ardından İsrail'in "savaşın tüm hedeflerine ulaşılana kadar savaşa geri dönebilmesi" konusunda ısrar ediyor.

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