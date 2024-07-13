Gazze'de ateşkes: Anlaşmanın önündeki engel ne?
İsrail saldırıları 281. gününde devam ederken Gazze'de ateşkes görüşmeleri çıkmaza girmiş durumda. Yetkililer, iki tarafın anlaşmaya daha önce olduğundan çok daha yakın olduğunu öne sürüyor. Ancak gittikçe artan yeni İsrail talepleri ve detaylardaki anlaşmazlıklar müzakereleri çıkmaza sürüklüyor. İsrail güçlerinin bölgedeki kritik noktalarda kalmasına yönelik ısrar bir anlaşmanın yakın olabileceğine dair iyimserliği azaltan birkaç engelden biri.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması için görüşmeler devam ediyor.
Görüşmeler kapsamında Mısır ve Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru olarak bilinen 13 kilometrelik koridordan İsrail askerlerinin çekilmesi konusunda haberler gündemde.