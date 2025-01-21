Gazze'de ateşkes Batı Şeria'da cinayet: Hamas'tan ayaklanma çağrısı
Gazze'de ateşkes ilan edildi ancak İsrail'in Filistinlilere saldırısı Batı Şeria'da devam ediyor. "Terörle mücadele" operasyonu iddiasıyla Cenin'e baskın düzenleyen İsrail ordusu 7 Filistinli'yi öldürdü, 35'ini yaraladı. Hamas, Batı Şeria'daki Filstinlilere İsrail'e karşı ayaklanma çağrısı yaptı. (Haber: Derya Doğan)
İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir “terörle mücadele” operasyonu başlattığını bildirdi.
Filistinli yetkililerin bildirdiğine göre saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, 35’i yaralandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cenin'deki saldırıların bölgedeki “terörizmi ortadan kaldırmayı” amaçladığını iddia etti.
Filistinli direniş örgütü Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlilere, saldırıya karşılık olarak İsrail güçlerine karşı çatışmaları tırmandırma çağrısında bulundu.