Gazze'de ateşkes Batı Şeria'da cinayet: Hamas'tan ayaklanma çağrısı

Gazze'de ateşkes ilan edildi ancak İsrail'in Filistinlilere saldırısı Batı Şeria'da devam ediyor. "Terörle mücadele" operasyonu iddiasıyla Cenin'e baskın düzenleyen İsrail ordusu 7 Filistinli'yi öldürdü, 35'ini yaraladı. Hamas, Batı Şeria'daki Filstinlilere İsrail'e karşı ayaklanma çağrısı yaptı. (Haber: Derya Doğan)

Gazze'de ateşkes Batı Şeria'da cinayet: Hamas'tan ayaklanma çağrısı - 1

İsrail ordusu, bugün yaptığı açıklamada işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir “terörle mücadele” operasyonu başlattığını bildirdi.

Filistinli yetkililerin bildirdiğine göre saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, 35’i yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cenin'deki saldırıların bölgedeki “terörizmi ortadan kaldırmayı” amaçladığını iddia etti.

Filistinli direniş örgütü Hamas, Batı Şeria'daki Filistinlilere, saldırıya karşılık olarak İsrail güçlerine karşı çatışmaları tırmandırma çağrısında bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkes Batı Şeria'da cinayet: Hamas'tan ayaklanma çağrısı - 2

FİLİSTİNLİLERİN MALLARI TAHRİP EDİLDİ

Tutuklular ve Eski Mahkûmlarla İlişkiler Komisyonu ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin dün akşamdan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu en az 20 Filistinliyi tutukladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı Wafa'ya göre El Halil, Kalkilya, Ramallah ve Nablus bölgelerinde gerçekleşen tutuklamalara vandalizm eylemleri ve malların tahrip edilmesi de eşlik etti.

Gazze'de ateşkes Batı Şeria'da cinayet: Hamas'tan ayaklanma çağrısı - 3

TUTUKLULARA KÖTÜ MUAMELE

Geçtiğimiz ekim ayından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 12 bin 100 Filistinlinin tutuklandığı tahmin ediliyor.

İnsan hakları grupları ve uluslararası örgütler, İsrail'in Batı Şeria'da yaptığı baskınlarda gözaltına aldığı mahkûmlara yönelik kötü muameleyi sık sık dile getiriyor.

Gazze'de ateşkes Batı Şeria'da cinayet: Hamas'tan ayaklanma çağrısı - 4

Gruplar, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli Filistinlilierin, sıkışık hücrelerde tutulmasının yanı sıra dayak, gözdağı ve taciz de dahil olmak üzere kötü ve aşağılayıcı muamele iddialarını anlatıyor.

Gazze'de ateşkes Batı Şeria'da cinayet: Hamas'tan ayaklanma çağrısı - 5
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