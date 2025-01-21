Gazze'de ateşkes Batı Şeria'da cinayet: Hamas'tan ayaklanma çağrısı

FİLİSTİNLİLERİN MALLARI TAHRİP EDİLDİ

Tutuklular ve Eski Mahkûmlarla İlişkiler Komisyonu ve Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, İsrail güçlerinin dün akşamdan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu en az 20 Filistinliyi tutukladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı Wafa'ya göre El Halil, Kalkilya, Ramallah ve Nablus bölgelerinde gerçekleşen tutuklamalara vandalizm eylemleri ve malların tahrip edilmesi de eşlik etti.