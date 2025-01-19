Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması
Gazze'de ateşkes sabah 09.30 itibariyle başlıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ateşkesinin "geçici olduğunu", ikinci aşama için anlaşma sağlanamazsa ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail'e saldırıları "yeniden başlatma hakkı" tanıdığını öne sürdü. Sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili diğer ayrıntılar da belli olmaya başladı. Buna göre İsrail, ilk aşamada 1737 Filistinli mahkum serbest bırakacak. Ateşkesin önemli maddelerinden esir takası ise saat 16:00'da gerçekleşecek.
İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısıyla başlayan gergin süreç ve 6 saatten uzun süren kabine toplantısının ardından, Gazze'de ateşkes için son engel de kalkmış oldu. Kabine'de görüşülen Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, oy çokluğu ile kabul edildi.
İsrail basınına yansıyan haberlere göre kabinedeki 24 bakan anlaşma için evet oyu kullandı. 8 Bakan ise anlaşmanın onaylanmamasını istedi.