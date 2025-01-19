Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması

Gazze'de ateşkes sabah 09.30 itibariyle başlıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze ateşkesinin "geçici olduğunu", ikinci aşama için anlaşma sağlanamazsa ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın İsrail'e saldırıları "yeniden başlatma hakkı" tanıdığını öne sürdü. Sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili diğer ayrıntılar da belli olmaya başladı. Buna göre İsrail, ilk aşamada 1737 Filistinli mahkum serbest bırakacak. Ateşkesin önemli maddelerinden esir takası ise saat 16:00'da gerçekleşecek.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 1

İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısıyla başlayan gergin süreç ve 6 saatten uzun süren kabine toplantısının ardından, Gazze'de ateşkes için son engel de kalkmış oldu. Kabine'de görüşülen Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, oy çokluğu ile kabul edildi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre kabinedeki 24 bakan anlaşma için evet oyu kullandı. 8 Bakan ise anlaşmanın onaylanmamasını istedi.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 2

NETANYAHU'DAN YENİ AÇIKLAMA

Netanyahu, yarın uygulanmaya başlanacak olan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu, bu konuda ABD Başkanı Joe Biden ve seçilmiş ABD Başkanı Trump'tan savaşı yeniden başlatma konusunda garantiler aldığını iddia etti.

"Eğer savaşa dönmek zorunda kalırsak, bunu yeni yollarla ve büyük bir güçle yapacağız." ifadesini kullanan Netanyahu, "Başkan Trump'ın İsrail devletine silah tedariki üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırma kararını takdir ediyorum." dedi.

İsrail'in Lübnan, Suriye, Irak, Yemen ve İran'a yönelik saldırılarına atıf yapan Netanyahu, Orta Doğu'daki güç dengelerini değiştirdiklerini ileri sürdü.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 3

"PHİLADELPHİ KORİDORU'NDA VARLIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Esirlerin serbest bırakılması için çaba sarf ettiklerini belirten Netanyahu, anlaşmada serbest bırakılacak İsrailli esirlerin sayısını 2 katına çıkarmayı başardıklarını iddia etti.

Netanyahu, anlaşma metnine göre İsrail'in 50. günde tamamen çekilmesi gereken Philadelphi Koridoru'nda kalacaklarını ileri sürerek, "İsrail buradaki güçlerini azaltmayacak, bilakis artıracak. Philadelphi Koridoru'nda ve tampon bölgede varlığımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki asker sayısını artıracağını açıklayan Netanyahu, aynı anda çok sayıda bölgeye saldırdığı savaşın İsrail'e maliyetinin oldukça yüksek olduğunu itiraf etti.

Netanyahu, bütün İsraillilerin savaşa destek verdiğini iddia ederek, "Savaşın henüz bitmediğini söylemek isterim." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 4

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ateşkes planına göre, Gazze'de ateşkesin saat 08:30'da (TSİ 09:30) başlaması kararlaştırıldı. 

Haaretz gazetesinin haberine göre, ateşkesin devreye girmesiyle İsrail, Gazze'de hava kuvvetlerini gözlem faaliyetlerini askıya alarak bölgenin üzerindeki tüm uçuşları durduracak.

Anlaşmanın 42 günlük ilk aşamasında İsrail hava kuvvetleri, esirlerin serbest bırakıldığı günlerde 12 saat, diğer günlerde ise 10 saat süreyle Gazze üzerindeki faaliyelerini askıya alacak.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 5

İsrail hükümetinin anlaşmanın detaylarının da yer aldığı bakanlar kurulu kararına göre, anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün, esir takasının 16:00'dan (TSİ 17:00) sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

Times of Israel'in haberinde, serbest bırakılacak 3 esirin Kızılhaç'a teslim edileceği, daha sonra İsrail'e nakledileceği, İsrail askeri sağlık ekibi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 6

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın 6 hastaneyi İsrailli esirleri kabul etmek için hazırladığı bildirildi.

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından, 90 kadar Filistinli esir de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.

İsrail güvenlik makamlarının, serbest kalan esirler için Filistinlilerin kutlama yapmasını önlemek için hazırlandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 7

Basında, İsrail'in daha önceki esir takası anlaşmalarında Filistinlilerin sevinç gösterilerinden rahatsız olduğu ve bunun önüne geçmek istediği aktarıldı.

İsrail ordusu ve polisi, Kasım 2023'teki esir takasının ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki bölgelerde ikamet eden Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenlemiş, karşılamak için bekleyenleri zorla dağıtmıştı.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 8

İsrail hükümetinin bakanlar kurulu toplantısı sonrasında yayınladığı karara göre, anlaşma kapsamında 33 İsrailli esire karşılık 1167'si 7 Ekim 2023'ten sonra tutuklanan Gazze sakini Filistinli olmak üzere 1900'den fazla Filistinlinin serbest kalması bekleniyor. Anlaşmada Filistinli bazı esirlerin sınır dışı edilmesi şartı bulunuyor.

Öte yandan, İsrail, 7 Ekim'den bu yana gözaltında tutulan 19 yaşın altındaki tüm kadın ve çocukları da serbest bırakacak.

İsrail bırakılan her bir İsrailli esir için 30 Filistinli esir, her bir asker ya da güvenlik gücü için ise 50 Filistinliyi serbest bırakacak.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 9

Anlaşmanın ilk gününde 3, 7. gününde 4, bundan sonraki her hafta üç İsrailli esirin serbest kalması son haftadaysa 14 İsrailli esirin bırakılması planlanıyor.

Ateşkesin ilk aşamasının 16. gününde, 2. aşama için müzakereler başlayacak. İsrail'de başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere üst düzey isimlerden gelen açıklamalar, 42 günlük birinci aşamanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarını sürdürebileceği endişesini doğuruyor.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 10

SERBEST KALACAK 735  FİLİSTİNLİNİN İSMİ YAYINLANDI

İsrail Adalet Bakanlığı, anlaşma kapsamında serbest bırakılacak Filistinli esirlerin 735'inin ismini yayınladı.

Serbest kalacak Filistinliler arasında Aksa Şehitleri Tugayı'nın liderlerinden Zekeriya Zübeydi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar gibi önde gelen isimler ve daha önce müebbet hapis cezasına çarptırılmış esirler de bulunuyor.

Bakanlık, esir takası kapsamında İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 95 Filistinli esirin de isimlerini yayınlamıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Esirler Enformasyon Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamadaysa, Hamas'ın serbest bırakılacak esirlerin isim listesinin, her esir takası gününden bir gün önce yayınlanacağı bildirildi.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 11

İSRAİL, NETZARİM'DEN 22 OCAK'TA ÇEKİLECEK

Anlaşmaya göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktalarını 22 Ocak'ta sökecek ve koridordan çekilecek.

Anlaşmanın 7. gününde, toplam 7 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından İsrail ordusu Gazze'den çekilmeye başlayacak ve kuzey Gazze sakinleri evlerine dönebilecek.

İsrail'in Philadelphi Koridoru'ndan tamamen çekilmesi ise anlaşma uygulamaya girdikten 50 gün sonra yani ikinci aşamada gerçekleşecek.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 12

GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİ

Anlaşmaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaşacak 50 yakıt kamyonu da dahil olmak üzere günde 600 kamyon insani yardım girecek.

Haaretz gazetesinin haberinde, halkın Gazze'nin kuzeyine dönüşüne izin verilmesine karşın bölgedeki evlerin neredeyse tamamının yıkılmış olması sebebiyle bu bölgede çadır ve karavan kentler kurulması için uluslararası yardım kuruluşlarının çalışma yürüteceği belirtildi.

Haberde yollar, okullar, hastaneler ve su, kanalizasyon ve elektrik altyapısının onarılacağı, bunun için Mısırlı şirketlerin girişine izin verileceği kaydedildi.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 13

İSRAİL'İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

Gazze Şeridi’nde ateşkes üzerinde anlaşma sağlanmasından bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 123’e yükseldi.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ateşkesin duyurulmasından bu yana saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 122’ye yükseldiğini, 33'ünün çocuk, 33'ünün kadın olduğunu ifade etti. Sözcü Basal, saldırılarda 270'ten fazla Filistinlinin de yaralandığını aktardı.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 14

47 BİN FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 15

İSRAİL'DEN UYARI: ATEŞKESİN ARDINDAN GAZZE'NİN KUZEYİNE HAREKET ETMEYİN

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sürtüşmeyi ve yanlış anlaşılmayı önlemek adına bazı konulara açıklık getirmek istediklerini, ordunun anlaşmanın tüm detaylarının uygulanmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

Anlaşmaya göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki belirli bölgelerde bulunmaya devam edeceğini ifade eden Adraee, bir sonraki duyuruya kadar bölgedeki İsrail güçlerine yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

Adraee, "İsrail ordusunun bölgedeki faaliyetleri göz önüne alındığında, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine veya (Gazze Şeridi'nin güneyi ile kuzeyi arasındaki) Netzarim Koridoru'na doğru hareket etme tehlikesi devam ediyor. Bu harekete izin verildiğinde güvenli ulaşım yöntemlerine ilişkin bir açıklama ve talimat yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 16
Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması - 17
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