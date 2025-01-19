Gazze'de ateşkes bugün başlıyor: Netanyahu'dan ateşkes 'geçici' açıklaması

İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısıyla başlayan gergin süreç ve 6 saatten uzun süren kabine toplantısının ardından, Gazze'de ateşkes için son engel de kalkmış oldu. Kabine'de görüşülen Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, oy çokluğu ile kabul edildi.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre kabinedeki 24 bakan anlaşma için evet oyu kullandı. 8 Bakan ise anlaşmanın onaylanmamasını istedi.