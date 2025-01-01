Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti"

HAMAS "SAVAŞ BİTECEK" DİYOR

Hamas'ın ise daha önce savaşın tamamen sona erdirilmesi için bir takvim oluşturulması yönündeki talebini yumuşattığı ancak son görüşmelerde yeniden bu talebinde ısrarcı olmaya başladığı belirtildi.

Hamas'ın ellindeki sağ rehinelerin listesini de halen daha taraflara sunmadığı vurgulandı.