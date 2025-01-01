Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti"
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiğini yazdı. Tarafların tutumunun sertleştirdiği söyleniyor. ABD'de Donald Trump 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmadan önce anlaşmaya varılmasının imkansız hale geldiği belirtiliyor. Bu sırada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, anlaşmayı sabote ettiği ileri sürülen bir açıklamada bulundu. Netanyahu, "Eğer bir anlaşma olursa, ki umarım olur, İsrail savaşmaya geri dönecektir..." dedi.
BIDEN VARKEN ANLAŞMA YOK
Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması için yürütülen müzakereler bir kez daha çıkmaza girdi.
ABD'de Başkan Joe Biden'ın görev süresi bitmeden anlaşmaya varılmasının imkansız hale geldiği belirtiliyor.