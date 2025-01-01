Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti"

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiğini yazdı. Tarafların tutumunun sertleştirdiği söyleniyor. ABD'de Donald Trump 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmadan önce anlaşmaya varılmasının imkansız hale geldiği belirtiliyor. Bu sırada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da, anlaşmayı sabote ettiği ileri sürülen bir açıklamada bulundu. Netanyahu, "Eğer bir anlaşma olursa, ki umarım olur, İsrail savaşmaya geri dönecektir..." dedi.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti" - 1

BIDEN VARKEN ANLAŞMA YOK

Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması için yürütülen müzakereler bir kez daha çıkmaza girdi.

ABD'de Başkan Joe Biden'ın görev süresi bitmeden anlaşmaya varılmasının imkansız hale geldiği belirtiliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti" - 2

GÖRÜŞ AYRILIKLARI ARTTI

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Arap müzakerecilere dayandırdığı haberine göre taraflar 60 günlük ateşkese varılmasını ve 30 rehinenin serbest bırakılmasını müzakere ediyordu.

Ön görüşmelerde ilerleme sağlanırken detaylara girilmesiyle taraflar arasındaki görüş ayrılıkları arttı.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti" - 3

İKİ TARAFIN DA TUTUMU SERTLEŞTİ

Wall Street Journal gazetesi, hem Hamas'ın hem İsrail'in tutumunun sertleştirdiğini yazdı.

İsrail'in sadece yaşayan rehineleri almak istediği ve Hamas'ın salıverilmesini istediği bazı Filistinli mahkumları serbest bırakmayı kabul etmediği belirtildi.

İsrail basını bu mahkumlar arasında El Fetih liderlerinden Marvan Barguti'nin de bulunduğunu yazdı. İsrail'in Hem Hamas hem El Fetih üyeleri arasında itibar gören Barguti'yi serbest bırakmayı reddettiği söyleniyor.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti" - 4

HAMAS "SAVAŞ BİTECEK" DİYOR

Hamas'ın ise daha önce savaşın tamamen sona erdirilmesi için bir takvim oluşturulması yönündeki talebini yumuşattığı ancak son görüşmelerde yeniden bu talebinde ısrarcı olmaya başladığı belirtildi.

Hamas'ın ellindeki sağ rehinelerin listesini de halen daha taraflara sunmadığı vurgulandı.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti" - 5

İSRAİL SAVAŞA DÖNECEK

Bu sırada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmayı sabote ettiği ileri sürülen bir açıklamada bulundu.

Netanyahu, "Eğer bir anlaşma olursa, ki umarım olur, İsrail savaşmaya geri dönecektir... Bu konuda hiçbir belirsizlik yok. Bunu saklamanın bir anlamı yok, çünkü savaşa geri dönmek savaşın hedeflerini tamamlamak anlamına geliyor.” diye konuştu.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti" - 6

Netanyahu'nun ifadeleri, gelecekte, bir anlaşmaya varmak için müzakereleri kolaylaştırmaya, savaşı sona erdirmeye ve Gazze'den asker çekmeye niyeti olmadığı yönündeki endişeleri güçlendirdi.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti" - 7

TRUMP DAHA ÖNCE TEHDİT ETMİŞTİ

Wall Street Journal gazetesi, ABD'de 20 Ocak'ta Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmadan önce bir anlaşmaya varılmasının imkansız hale geldiğine dikkat çekti.

Trump daha önce Hamas'ı rehineleri serbest bırakmamaları halinde cehennemi yaşayacaklarını söyleyerek tehdit etmişti.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti" - 8

İSRAİL REHİNELERİ İSTİYOR

Hamas'ın elinde halen 96 rehine olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan en az 30'unun çeşitli zamanlarda öldüğü belirtiliyor.

İsrail sağ rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın yanı sıra ölen rehinelerin cenazelerini de teslim almak istiyor.

Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti" - 9
Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti" - 10
Gazze'de ateşkes çıkmazı: "Netanyahu anlaşmayı sabote etti" - 11
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